شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.. ابعد عنها واحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة القلبية من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن، نظرا لتقدم العمر، كما يتعرض الشباب آيضا للسكتة القلبية نتيجة عوامل عدة عوامل مختلفة، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن أبرز هذه العوامل هى:

الرجفان الأذينى

يمكن أن يتوقف القلب عن الخفقان بعد عدم انتظام ضربات القلب فى الغرف العلوية، وهذه الغرف معروفة باسم الأذين.

الرجفان البطيني

وهو واحد من الاضطرابات التى تسبب السكتة القلبية وتؤثر على صحة القلب.

الاجهاد البدنى

الاجهاد البدنى الشديد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكتة القلبية، حيث أنه يعمل على ضعف عضلات القلب.

سكتة قلبية

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الاضطرابات الهرمونية

الاضطرابات والعوامل الوراثية تزيد من خطر الاصابة بمشاكل القلب والسكتة القلبية، وخصوصا نتيجة زواج الأقارب.

كبار السن

كبار السن أكثر عرضا للسكتة القلبية، وذلك لتعرضهم لمشاكل القلب باستمرار.

مدمنين الكحول

أثبتت الدراسات والأبحاث أن مدمنى المشروبات الكحولية هم الأكثر عرضا للسكتة القلبية ومشاكل القلب.

الضغط العصبى والتوتر

القلق الشديد والضغط العصبى والنفسى يسبب مشاكل القلب والسكتة القلبية، لذلك ينصح بالابتعاد عن المشاكل والضغوطات حتى لا تؤثر على صحة قلبك.