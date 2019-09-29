شكرا لقرائتكم خبر عن أوانى الطهى والقلايات قد تحمل إليك مشاكل صحية خطيرة ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص كل سيدة فى اختيار أفضل الأشكال عند اختيار أدوات المطبخ والطهى وإعداد الطعام، ولكن لا تعلم أن هناك بعض الأدوات التى تستخدم بالمطبخ تحمل مخاطر صحية خطيرة على صحة الأسرة ويجب اختيارها بعناية وفقا لمعايير محددة تحمل مؤشرات للأمان والسلامة.

وفقا لموقع" healthline"، قديما كانت تستخدم أوانى الطهى المصنوعة من الألمونيوم وحتى من النحاس والتى أثارت القلق فى السنوات الأخيرة بسبب تركها رواسب وأثار من المواد الكيميائية والمعادن فى الغذاء.





ويجب تنظيف أدوات الطهى جيدًا فى كل مرة لتجنب تراكم البكتيريا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

ويعد اختيار أوانى الطهى الأمنة على الصحة ليس أمرا سهلا، فالأشخاص الذين يعانون من حالة صحية تسمى نقص صباغ الدم، لا يكون الخيار الجيد لهم الحديد الزهر، لأن الحديد الزائد الذى يضيفه إلى الطعام يمكن أن يؤدى إلى الكثير من الحديد فى نظامهم.

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وتفضل الكثير من السيدات أوانى الطهى المصنوعة من الألومنيوم فهو معدن خفيف الوزن إلى حد ما يقوم بتوصيل الحرارة بسرعة كما أنها سهل التنظيف وغير مكلف للغاية، والنتيجة لذلك تدخل رواسب الألمنيوم فى الطعام عند الطهى ولن يكون له طعما نهائيا، ولكن أكدت الأبحاث والدراسات إمكانية ربط التعرض للألمنيوم من أواني الطهى بتطور مرض الزهايمر .

والحل للتخلص من هذه المشاكل الصحية عند استخدام اوانى الطهى المصنوعة من الألومنيوم، يجب استبدالها بالألمنيوم المؤكسد، حيث يتم التعامل مع أوانى الطهى بأكسيد الألومنيوم بمحلول حمضى يغير من سلوك المعادن.

يسهل تنظيف الألمنيوم المؤكسد ويمكن أن يتمتع بصفات غير لاصقة، ومن المفترض أنه لا يسبب تسرب الألومنيوم فى طعامك إلى الحد الذى يحدثه الألمنيوم العادى.