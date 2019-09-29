شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإجهاد الحرارى والفرق بينه وبين ضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد الحرارى هو حالة تتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم لتزيد عن 40 درجة مئوية، وعادة ما تتضمن أسباب الإجهاد الحرارى مزيجًا من ارتفاع الرطوبة والنشاط البدنى المكثف، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب الاجهاد الحرارى، وفقاً لموقع Step to health.

ويختلف الاجهاد الحرارى عن ضربة الشمس، حيث أن ضربة الشمس هى حالة أكثر خطورة وربما تكون قاتلة وتسبب الوفاة إذا لم يتم إنقاذ الشخص المصاب.



الاجهاد الحرارى

أعراض الاجهاد الحراري

قد تكون أعراض الإرهاق الحرارى غير محددة للغاية، وقد لا يرى المريض الصلة بين ما يحدث لهم وبين ارتفاع الحرارة والرطوبة وممارسة الرياضة.

عند الفحص البدنى، عادة ما تكون درجة حرارة المريض أقل من 40 درجة مئوية أو قد تكون طبيعية تمامًا، ولكن من الأعراض الأكثر شيوعًا هى:

- التعرق الشديد.

- شحوب وبرودة الجلد.

- سرعة نبضات القلب.

- تشنجات العضلات.

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- الضعف.

- الدوخة.

- صداع الرأس.

- قئ وغثيان.

- البول الداكن بسبب الجفاف.

على عكس ما يحدث بسبب ضربة الشمس، فإن المرضى الذين يعانون من الإرهاق الحرارى عادة ما يحافظون على حالة ذهنية طبيعية ولا يعانون عادة من الارتباك أو فقدان الوعى.

أسباب الاجهاد الحرارى

يحدث الإجهاد الحرارى بسبب فشل الجسم فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية فمع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية بسبب الإرهاق البدنى يحاول الجسم تنظيم درجة الحرارة من خلال العرق، ولكن قد لا يستطيع الجسم فعل هذا الأمر.

بالإضافة إلى الماء، يفقد الجسم أيضًا الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم من خلال العرق، مما قد يؤدى إلى تقلصات العضلات وسرعة نبض القلب.