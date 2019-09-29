شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على أعراض النوبة القلبية والان مع التفاصيل

نشرت وزارة الصحة السعودية، مقطعًا توعويًا يوضح تعريف النوبة القلبية وأبرز أسبابها والأعراض الشهيرة لها.

وبحسب المقطع فإن النوبة القلبية هي انسداد يحول دون تدفق الدم إلى القلب يرجع في الغالب إلى رواسب دهنية في جدران الأوعية الدموية.

وأوضحت الصحة أن من أشهر أعراض النوبة القلبية ألم في الصدر يصاحبه تعرق وقيء وضيق في التنفس.