شكرا لقرائتكم خبر عن X- Men.. مرض جلدى نادر يمنح أمريكى قدرة خارقة ويربحه 8 آلاف دولار فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرجل "x" ليس مجرد فيلم أو قصة خيالية لرجل خارق القدرات، ولكنها أصبحت حقيقة على أرض الواقع، حيث حول مرض جلدى نادر شخص من مريض لحالة نادرة يتحدث عنها الجميع، وتمكنه من شفط الأكواب والزجاجات ولصقها وتثبيتها على مسام جلده ورأسه .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية"، أصيب شخص يدعى جيمي كيتون المعروف أيضًا باسم Can Head”" بمرض جلدى لم تتم تسميته بعد، يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة جسمه وتحول مسامه إلى أكواب شفط مثل المغناطيس.

لقد تم تسميته "X-Men" من واقع الحياة ولكنها ليست قوى عظمى تمنح جيمي كيتون القدرة على تثبيت الأشياء على جلده ولكنها حالة جلدية غامضة ونادرة.

وأوضح المختصون أن تلك الموهبة تنبع من درجة حرارة الجسم المرتفعة لهذا الشخص وهى أعلى من متوسطها 100 درجة فهرنهايت، مما يجعل مسام جلده تتصرف مثل أكواب الشفط.

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وأدرك جيمي كيتون أنه كان مختلفًا عندما كان فى السابعة من عمره، وبدأت ألعابه تلتصق بجلده، على الرغم من أن الأطباء قالوا إن كيتون هو الشخص الوحيد فى الولايات المتحدة الذى يعانى من مرض جلدى لم يعرف له اسم محدد حتى الآن.

ليس فقط هو قادر على إلتصاق الأشياء ببشرته لكن جروحه تلتئم بشكل أسرع كما أنه يمرض أقل من الشخص العادى، وقد أكسبته تلك المهارات المهارة رقمًا قياسيًا فى موسوعة جينيس العالمية.

واستغل الرجل الأمريكى البالغ من العمر 47 عاما، هذه الحالة الغريبة والمرض النادر إلى مهنة متفرغة مما يكسبه ما يصل إلى 1500 دولار يوميًا، وأحيانًا ما يصل إلى 8000 دولار فى عطلة نهاية الأسبوع، وكل ما يفعله هو لصق العبوات على رأسة.