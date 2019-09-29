شكرا لقرائتكم خبر عن "هنخس اون لاين واحنا في البيت" شعار دايت اون لاين.. الدكتور رامي عطية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت منظومة دايت اون لاين شعار( هنخس اون لاين واحنا في البيت) والتي لاقت تفاعلا قويا ونجاحا كبيرا حيث تفاعل معها العديد من المرضى من كافة المحافظات البحري والقبلي معها، والذين كانوا يواجهون مشكلة في كيفية المتابعة المستمر مع اخصائي التغذية لإنقاص وزنهم.

وأكد الدكتور رامي عطية اخصائي التغذية العلاجية، ومدير الفريق الطبي بمنظومة دايت اون لاين، وحاصل على دبلومة التغذية والسمنة من جامعة استامفورد، أنه من خلال منظومة دايت اون لاين يستطيع مريض السمنة المتابعة مع اخصائي تغذية في اي وقت اون لاين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح في حديثه لـ ”الخليج 365” أن منظومة "دايت اون لاين" متكاملة تحتوي على نظام غذائي به ثلاث وجبات، فطار وغذاء وعشاء، ويتم التواصل مع طبيب متخصص في التغذية العلاجية، سواء عن طريق أرقام التليفونات أو الصفحة على مواقع الفيس بوك.



امراض نستطيع التخلص منها في منظومة دايت اون لاين

وأشار إلي أن الطبيب المختص يقوم بالسؤال عن الطول والوزن والعمر وعن الادوية التي يتناولها المريض، الحالة الاجتماعية له، وطبيعة العمل، وبالنسبة للسيدات ان كانت انجبت من قبل ام لا، وطريقة تناول الطعام ، والأنواع المحببة له من الطعام ، لافتاً إلى أن لكل طبيب داخل المنظومة لديه مجموعة من التساؤلات التي من خلالها يتم تشخيص الحالة ووصف النظام الغذائي المناسب لها والنظام الدوائي ايضا ، وهذا النظام غير جاهز بل تفصيلي لكل حالة على حده ، والذي من خلاله أصل للنتائج التي أرغب في الوصول لها مع هذا المريض مع المتابعة الأسبوعية وإمكانية التواصل مع الفريق الطبي على مدار 24 ساعة على مدار الأسبوع .



خطوات للتخسيس عبر منظومة دايت اون لاين

اما بالنسبة للنظام الدوائي أعلن الدكتور رامي عطية أن المواد الفعالة تتعدد بداخله فيوجد به مواد تعمل على محاربة الدهون المخزنة وأخرى لسد الشهية وأخرى لرفع الحرق وبعد الخضوع لتلك المنظومة المتكاملة والمتابعة المستمرة سنتخلص من السمنة الزائدة ونستعيد صحتنا من جديد.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور رامي عطية "دايت اون لاين":

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