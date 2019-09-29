تخسيس الوزن برجيم 4:3 الاسرع لفقدان 4 كيلو في 3 ايام

من الممكن تخسيس الوزن بطرق مختلفة ابرزها اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم 3 مرات اسبوعياً على الاقل. لكن يمكن ايضاً اللجوء الى الطرق الجراحية في بعض الحالات. كذلك من المفيد الاعتماد على بعض الحميات السريعة التي تسرع عملية خسارة الوزن وحرق الدهون ومنها رجيم 4:3. وبعد الانتهاء منه من الضروري التخلي عن العادات الحياتية والغذائية السيئة والتركيز على نمط حياة صحي ومتوازن.

تخسيس الوزن في ايام برجيم 4:3

من أجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة في مدة قليلة يلجأ الكثيرون الى حمية 5:2 المعروفة. وحان الوقت للتعرف على رجيم آخر مماثل سهل التطبيق وهو يعرف باسم 4:3. وقد ابتكرته طبيبة التغذية في جامعة إلينويز الأميركية كريستا فارادي. وهي ألفت كتاباً عنه تحت عنوان Every Day Other Diet وذكرت فيه كل التفاصيل والمأكولات التي يسمح بتناولها ومدة الرجيم التي لا يسمح بتخطيها.

قواعد رجيم 4:3 لخسارة الوزن



ليتم حرق الدهون ونحت الجسم ينصح باتباع هذا الرجيم لمدة 3 ايام فقط اسبوعياً. وفي الايام الأربعة المتبقية منه يمكن تناول الطعام الصحي والمتوازن بشكل طبيعي. ويساعد هذا النظام الغذائي على خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في مدة قصيرة جداً من دون استعادة الوزن الزائد بعد ذلك مجدداً.

الايام الثلاثة الاولى



اثناء اتباع هذا الرجيم من الضروري الالتزام ببعض القواعد بشكل جيد للحصول على النتيجة المطلوبة، اي على قوام رشيق وخال من التكتلات الدهنية الزائدة مع القدرة على الحفاظ على وزن صحي لأطول مدة ممكنة. ويمكن مثلاً تطبيق هذا البرنامج.

الفطور



عند اتباع رجيم 4:3 لخسارة الوزن يمكن ان تحتوي وجبة الفطور على كوب من القهوة الخالية من السكر مع قطعتين من البسكويت المصنوع من القمح الكامل.

الغداء والعشاء

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من اجل الحصول على افضل نتيجة وحرق الدهون التي تتجمع في مختلف مناطق الجسم في 3 ايام فقط، من المفيد ان تتضمن وجبتا الغداء والعشاء كوباً من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم مع انواع مختلفة من الخضار. لكن يجب تجنب تناول البطاطا والشمندر الاحمر والحمص الاخضر. ومن الممكن ان تضاف الى الاطباق القليل من التوابل والاعشاب التي تمنحها نكهة مميزة. كذلك يسمح بإنهاء كل من هاتين الوجبتين بشرب كوب من القهوة او الشاي الاخضر من دون اضافة السكر.

الايام الاربعة



تساعد هذه الحمية على خسارة الوزن بفعالية وعلى استقراره لأنها تتضمن اياماً يمكن خلالها اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن. ولهذا يجب، خلال الايام الاربعة الاخيرة من الاسبوع، تناول 3 وجبات اساسية. لكن من الضروري اختيار الاصناف الصحية والمتوازنة.



• البروتينات الصحية مثل اللحم الاحمر الخالي من الدهون، الدجاج منزوع الجلد، السمك، البيض، الصويا، البقوليات.

• الحبوب الكاملة.

• انواع مختلفة من الخضار الخضراء والملونة.

• منتجات الحليب منزوعة الدسم.

• القليل من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون ونصف حبة افوكادو.

• ويجب الحد قدر الامكان من تناول الاطعمة المصنعة او التي تحتوي على مواد مضافة وتلك الغنية بالسكر والدهون المشبعة.

• وكما هي حال كل انواع الحميات التي تساعد على خسارة الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة المزعجة، من الافضل استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية. فهي تعطي التعليمات اللازمة التي تمنع تأثير الحمية بطريقة سلبية على الصحة.