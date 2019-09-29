شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقلب.. 10 حاجات ممكن توجع قلبك تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمر يومياً بالعديد من الأحداث والضغط النفسى والإجهاد والتوتر علاوة على نمط حياتنا المعتمد على الكسل وتناول الأطعمة السريعة، وكل هذه الأشياء قد تنعكس بالطبع على صحة القلب بالسلب، وبمناسبة احتفال العالم اليوم الموافق 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للقلب نقدم لك أبرز 10 أشياء تسبب وجع القلب أو قد تصيبك بأمراض القلب.



القلب

10 حاجات هتوجعلك قلبك ابعد عنهاالعلاقات السامة

العلاقات سواء بين الأصدقاء أو علاقات الحب والزواج هدفها الأساسى تحسين صحتنا النفسية ومشاعرنا الإيجابية، ولكن عندما تتحول بعض العلاقات لحالة من الصراع والقلق والتوتر والمشاكل الدائمة هنا يمكن أن تؤدى لتلف القلب، وفقاً لموقع hopkinsmedicine.

العلاقات السامة تشكل مصدراً للضغط النفسى عليك وإذا استمر لفترات طويلة، يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويزيد خطر إصابتك بالأمراض.

الطلاق

أظهرت دراسة أجريت عام 2015 أن الطلاق هو عامل خطر كبير يزيد من فرص النوبات القلبية، خاصة بالنسبة للنساء ويرتفع الخطر مع حالات الطلاق المتعددة ، حتى لو كان هناك زواج مرة أخرى.

التوتر المزمن

التوتر قد يؤثر على العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يعمل على ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم ، والخمول البدني، والإفراط في تناول الطعام، والتدخين وكل هذه العادات يمكن أن تزيد من ضغط الدم وقد تتلف جدران الشرايين وتسبب أمراض القلب.

الوحدة

وفقاً لموقع الجمعية الأمريكية للقلب، قد يكون الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو يشعرون بالوحدة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية من الأشخاص الذين لديهم دعم من العائلة والأصدقاء.

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متلازمة القلب المكسور

رد فعل يقوم به قلبك نتيجة زيادة هرمونات التوتر نتيجة حدث يؤثر على نفسيتك مثل: وفاة أحد المقربين، الطلاق، فقدان المال أو العزل من الوظيفة، وهو ما يسبب توقف قلبك عن العمل وفشل القلب وتوقف وظائف القلب.

ارتفاع الكوليسترول الضار

الكوليسترول هو دهون يصنعها الكبد من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي، لكن ارتفاع الكوليسترول في الدم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون الضارة.

ارتفاع ضغط الدم

وفقاً لموقع "NHS" فإن ضغط الدم المرتفع يضع ضغطًا على قلبك وقد يؤدي إلى أمراض القلب التاجية.

التدخين

التدخين هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب التاجية، يضع كل من النيكوتين وأول أكسيد الكربون (من الدخان) ضغطًا على القلب بجعله يعمل بشكل أسرع، كما أنها تزيد من خطر جلطات الدم.

ويمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في دخان السجائر في تلف بطانة الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى تشقق الشرايين. إذا كنت تدخن ، فإنك تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 24 ٪.

مرض السكر

ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لأنه يؤدى إلى الإصابة بأمراض الشرايين التاجية وزيادة سماكة بطانة الأوعية الدموية، مما قد يحد من تدفق الدم.

السمنة

زيادة الوزن من أكثر الأشياء التى تزيد خطر أمراض القلب.