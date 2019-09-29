شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سحرية لزيادة معدل الحرق في الجسم.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحرق الضعيف مشكلة يعاني منها كثيرون، والذي يتسبب حتماً في زيادة الوزن، وعدم القدرة على التخسيس بسهولة، حيث يظل مريض السمنة في حرمان نفسه طوال الوقت من الطعام والنتيجة في إنقاص وزنه تكون ضعيفة للغاية مما يشعره بالملل والحزن واليأس.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، تقدم من خلال التقرير التالي حلول سحرية للتغلب على مشكلة الحرق الضعيف.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أن مشكلة الحرق الضعيف صعبة للغاية، فعملية الايض تتمثل في حرق السعرات التي تدخل الجسم، وإذا تضرر الحرق تضرر الجسم، لافتة إلى أن الحرق الزائد يؤدي إلى وجود نحافة ، والحرق الضعيف يسبب حدوث السمنة، والتعامل مع عملية الايض في الجسم تحتاج طبيب فاهم ومتخصص يستطيع التعامل مع سيكولوجية المريض .



4 اسباب لضعف الحرق في الجسم

وأردفت قائلة: "عندما يأتي مريض سمنة لي لابد ان اتعرف على تفاصيل ومجريات يومه، فمن الممكن أن يكون يتناول وجبة واحدة ليلا، أو من الممكن أن يكون لا يتناول الطعام بكثرة، وأتعرف على مواعيد تناوله للطعام، وأتعرف على ما إذا كان خضع لحمية غذائية من قبل أو إذا كان خضع لريجيم وحمية غذائية من نفسه دون وجود أي متخصص معه،ومن هنا أضع يدي على المشكلة التي يعاني منها المريض".

وأشارت إلى أن المسئول عن الحرق في الجسم ثلاثة أشياء الرحم والمرارة والغدة الدرقية والتي تعمل في الساعات النهارية، فمريض السمنة إذا كان لديه ضرر في أي من الثلاث أجهزة السالفة الذكر يتضرر الحرق.



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وأكدت أنه إذا تبين لي أن المريض لديه حرق ضعيف فيجب أن يحتوي كورس التخسيس على مجموعة من الحوارق ولابد أن يحتوي على فيتامين د حتى أستطيع من خلال هذا الفيتامين تقوية الكتلة العضلية فالحرق يرتفع فيتم إنقاص وزنه.

وأوصت الدكتورة دعاء سهيل بضرورة يتناول هذا المريض ثلاث لتر ماء في اليوم حتى يزيد معدل الحرق ويتم ضبط التمثيل الغذائي في الجسم، ويجب تنظيم تناول الوجبات في اليوم مع الامتناع عن تناول الأكل ليلا بعد الساعة السابعة، مع ضبط مواعيد النوم.

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