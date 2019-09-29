شكرا لقرائتكم أيهما أفضل.. تنظيف البشرة في المنزل أم في معهد التجميل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - العناية بالبشرة ليست فقط حكراً على معاهد التجميل، إذ يمكنكِ تطبيق العديد من خطواتها في المنزل، وأبرزها تنظيف البشرة بالعمق. فهل تعلمين أن التنظيف المنزلي للبشرة أفضل من اعتماد هذه الخطوة في معهد التجميل؟ فمن شأن التنظيف المنزلي العميق أن يُعيد لبشرتكِ الإشراق ويُخلّصها من الشوائب. استعيني بالخطوات التالية لتطبيقها بالشكل الصحيح.

- حمّام البخار

يساعد حمّام البخار في فتح مسام البشرة وتنظيفها بالعمق. لتحضيره اغلي نصف ليتر من الماء وأضيفي إليه 10 نقاط من زيت الليمون الأساسي و3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. نظّفي بشرتكِ جيداً ثمّ عرّضيها لبخار هذا الحمّام لمدة 10 دقائق، على أن تغطّي رأسكِ بمنشفة لحجز البخار وتُغمضي عينيكِ لتجنّب أي تهيّجات يمكن أن تنتج عن استعمال زيت الليمون الأساسي. وعند إنهاء الحمّام جفّفي بشرتكِ جيداً بمنشفة نظيفة.

- إزالة الزوان

استعيني بمحرمتين تُغلّفين بها إصبعيكِ وتضغطين بها على أماكن تواجد الزوان لتفريغ المسام من الشوائب المتراكمة بداخلها. ويساعد حمّام البخار في تسهيل هذه المهمة، أما زيت الليمون فيتمتع بمفعول مطهّر يحدّ من التهابات البشرة. استفيدي من توسّع المسام وتنظيفها بالعمق للانتقال إلى الخطوة التالية والاستعانة بالتقشير الذي يساعد أيضاً على إزالة أي شوائب متبقّية داخل المسام.

- التقشير

يساعد التقشير في تحضير البشرة لاستقبال القناع. لتحضيره اخلطي القليل من السكر مع عصير الليمون للحصول على عجينة تُدلّكينها بحركات دائريّة على بشرة الوجه لبضع دقائق قبل شطفها بالماء.

- القناع

عندما تتخلّص البشرة من الشوائب التي تُعكّر صفوها، تُصبح حاضرة لاستقبال القناع وامتصاص عناصره الفعّالة. استعيني بالليمون لتحضير مجموعة من الأقنعة المنزليّة التي تناسب كافة أنواع البشرات:

• قناع مرطب للبشرة الدهنية

لتحضيره، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، ملعقتين كبيرتين من العسل، وبضع قطرات من عصير الليمون. طبّقي هذا الخليط على بشرة الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء.

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• قناع مرطب للبشرة الجافة

يُساعد عصير الليمون في تغذية البشرة الجافة وتنعيمها. لتحضير قناع مرطّب للبشرة الجافة، اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون و3 ملاعق كبيرة من الكريما الطازجة. طبّقي هذا الخليط على بشرة الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة ثمّ اشطفيه بالماء.

• قناع مهدئ للبشرة الحساسة

يتميّز هذا القناع بكونه مثالياً بعد التعرّض للشمس. لتحضيره اخلطي نصف كوب من الزبادي، 10 نقاط من عصير الليمون، وقطرة واحدة من زيت الليمون الأساسي. طبّقيه على بشرتكِ لمدة 10 دقائق ثمّ اشطفيه جيداً بالماء.

• قناع منقٍّ ومجدد للبشرة

يُساهم الطين الأخضر بفضل خصائصه المنقّية في تنظيم الإفرازات الدهنيّة، أما الليمون فهو مضاد فعّال للبكتيريا. لتحضير هذا القناع، اخلطي 4 ملاعق كبيرة من الطين الأخضر مع القليل من عصير الليمون للحصول على عجينة سميكة. طبّقي هذا القناع على بشرة نظيفة وجافة واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بماء مُضاف إليه القليل من عصير الليمون. رطّبي بعدها بشرتكِ بالكريم الذي تستعملينه عادةً.

• قناع مقشّر لبشرة نقية

يساعد هذا القناع في محاربة ظهور الزوان، وهو يتمتع بمفعول مُفتّح للبشرة. لتحضيره اخلطي القليل من العسل مع عصير الليمون. طبّقي هذا الخليط على البشرة نظيفة لمدة 10 دقائق ثم أضيفي القليل من السكر على القناع الموجود على بشرتكِ ودلّكي الجلد بحركات دائريّة للاستفادة من تأثير السكر المقشّر. اشطفي بشرتكِ جيداً ورطّبيها بالكريم الذي تستعملينه عادةً.



• قناع مضاد للتجاعيد

حاربي علامات الشيخوخة المبكرة بتحضير خلطة مؤلّفة من 3 ملاعق كبيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون. طبّقي هذا القناع على بشرة الوجه مع الابتعاد عن محيط العينين. واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطغه جيداً.

• قناع للبشرة المختلطة

يُشكّل البيض مكوّناً مثالياً للعناية بالبشرة المختلطة، ولتحضير قناع البيض وعصير الليمون اخلطي صفار بيضة مع ملعقتين صغيرتين من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون. طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة ثمّ اشطفيه بالماء الفاتر واستعملي بعده كريمكِ المرطّب الاعتيادي.

• قناع مطهّر ومضاد لحب الشباب

يساعد عصير الليمون على تطهير البشرة أما شجرة الشاي فتتميّز بخصائص مضادة لحب الشباب. حضّري قناعاً من هذين المكوّنين بخلط ملعقتين كبيرتين من الطين مع عصير نصف حبة من الليمون، نقطتين من زيت النعناع الأساسي، ونقطة من زيت شجرة الشاي الأساسي. طبّقي هذا القناع على المنطقة الوسطى من الوجه (جبين، أنف، ذقن) فقط واتركيه لعشر دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.