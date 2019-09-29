فى يومه العالمى..تعرف على أنواع العيوب الخلقية فى القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النهجان وتورم الساقين وضيق التنفس جميعها من العلامات التى قد تظهر على الطفل حديثى الولادة وهى دليل على إصابة الطفل ببعض العيوب الخلقية فى القلب، وهنا لا بد من فحص الطفل لمعرفة السبب وعلاجه فورا. وفى اليوم العالمى للقلب يقدم الخليج 365 أبرز العيوب الخلقية فى القلب وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى: 1:عيب الحاجز الأذينى. 2: القناة الاذينية البطينية. 3:ضيق شريان الأبهر. 4: متلازمة إيزنمنغر. 5: متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج. Advertisements 6: متلازمة وولف باركنسون وايت. 7: مرض كاواساكي. 8: متلازمة كيو تى الطويلة. 9: عيب الحاجز البطيني. 10: تضخم الصمام الرئوى. 11: الثقبة البيضوية الواضحة. 12: الجذع الشرياني. يتم تشخيص العيوب الخلقية عند الأطفال قبل ولادة الطفل أو بعده بفترة قصيرة لذلك عند ظهور أى من الاعراض الغريبة على الطفل يجب زيارة الطبيب، وينصح المرأة الحاملة بالمتابعة الدورية مع الطبيب مع تجنب تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب وإذا كانت مريضة سكر يجب تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

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