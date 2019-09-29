شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص وعلاج "الصرع" فى مؤتمر علمى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل قسم جراحة المخ والاعصاب بكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نشاطه العلمىفى الموسم الدراسى الجديد بتنظيم مؤتمره النصف شهرى بعنوان "المبادئ والطرق المختلفة فى التشخيص وعلاج حالات الصرع".

أقيم المؤتمر تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء وبإشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب وشارك فيه نخبة من الأطباء المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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صرح د.سامح أحمد صقر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب جامعة مصر أن المؤتمر حرص على مناقشة هذا الموضوع الهام وذلك بهدف الوصول الى التعرف على احدث ما توصل اليه العلم فى تشخيص وعلاج هذا المرض .

الجدير بالذكر ان "الصرع" عبارة عن خلل في نقل الإشارات الكهربائية في داخل الدماغ، وبالرغم من أن الاعتقاد الشائع هو إن مرض الصرع يسبب دائما نوبة من الحركة اللاإرادية وفقدان الوعي، إلا إن مرض الصرع في الحقيقة يظهر بصور متنوعة جداً خاصة أن الحالات التي تظهر فيها العلامات المعروفة بالنوبة الصرعيّة والتى تكون فى الغالب ضمنية وتثير تصرفات غريبة وحساسية زائدة كما أن تصرفات بعض المصابين بمرض الصرع تتسم بتشنجات حادة.



فوزية أبو الفتوح