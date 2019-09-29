شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم جديد قد يساعد في الكشف عن 20 نوعا من السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت دراسة طبية جديدة أن وجود اختبار دم جديد قيد التطوير الآن يمكن أن يساعد في اكتشاف 20 نوعا من السرطان، وفقا للتجارب الجارية في معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن بالولايات المتحدة.

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز"، فقد أعلن المعهد أنه خلال التجارب، حدد الاختبار بشكل صحيح 32 بالمئة من مرضى المرحلة الأولى من السرطان، و76 بالمئة من مرضى المرحلة الثانية، وكان الاختبار دقيقا للدرجة التي لم يخطأ فيها التشخيص بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التشخيص الخاطئ 0.6 بالمئة فقط.

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وقال جيفري أوكسنارد، مؤلف الدراسة من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن،: «أشار عملنا إلى أن الفحوصات الجديدة تتفوق على الطرق التقليدية لتسلسل الحمض النووي في اكتشاف أشكال متعددة من السرطان في عينات الدم».



وأضاف: «تظهر نتائج الدراسة الجديدة أن مثل هذه المقايسات هي وسيلة مجدية لفحص الأشخاص بحثا عن السرطان»، وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل الحمض النووي الخالي من الخلايا، والذي يدخل مجرى الدم بعد أن انفصل عندما ماتت الخلية الأم في أكثر من 3500 عينة دم.

وتتألف عينات المرضى من أكثر من 20 نوعا من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي المستقبلي الهرموني والقولون والمستقيم والمريء والمرارة والمعدة والرأس والعنق والرئة وسرطان الدم الليمفاوي والمايلوما المتعددة وسرطان المبيض والبنكرياس.