دوقة ساسكس تزور أسرةً تعرّضت ابنتها لجريمة اغتصاب مروّعة في جنوب أفريقيا

يُعرف عن دوقة ساكس اهتمامها بمختلف القضايا، الإنسانية وما يخصّ المرأة والطفل، فضلًا عما يُحارب العنصرية، ومؤخرًا خلال جولتها في جنوب أفريقيا، كرّست ميغان ماركل بعضًا من وقتها لدعم أسرة ضحية اغتصاب في كيب تاون.

ونشرتْ دوقةُ ساسكس صورةً لها، وهي تربط شريطًا أصفر بسور مكتب بريد "كلارينش"، والذي أصبح نصبًا تذكاريًا لـ "نيني مرويتيانا"، وهي طالبة جامعية في الـ 19 من عمرها، قُتلت بعد اغتصابها وتعذيبها، على يد أحد الموظفين، يوم 24 آب/أغسطس، في واقعة مأساوية وصادمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميغان ذهبت في زيارة خاصة استمرّت يومين للنصب التذكاري ووالدة الضحية لتقديم دعمها وتعازيها، وقال منشور على حساب الأمير هاري وميغان على "إنستغرام": "ربطت دوقة ساسكس شريطًا في موقع قتل نيني، طالبة بجامعة كيب تاون، لإظهار احترامها وتضامنها مع الذين يتخذون موقفًا ضد العنف وجرائم القتل ضد النساء".

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وبالإضافة إلى تلك الكلمات الداعمة، نشر حساب دوقيْ ساسكس صورةً لميغان في النصب التذكاري، مع رسالة باللغة الكوسية، إحدى اللغات الرئيسية في جنوب أفريقيا، تقول: "نحن معًا في هذا الموقف. هاري وميغان 26 سبتمبر 2019" Simi kunye kulesisimo.

لم تكتفِ ميغان بزيارة النصب التذكاري فقط، حيث زارت أمَّ الضحية برفقة هاري، تحدّثا معها وقدّما تعازيهما.

يُذكر أن "نيني" كانت قد ذهبت لمكتب البريد لجمع الطرود، إلا أن أحد الموظفين أخبرها بأن تعود لاحقًا، وعندما عادت، كان الموظف المجرم بمفرده واستدرجها لداخل المكتب قبل اغتصابها ثم ضربها بأداة حادة حتى الموت.

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ولا يزال الموظف البالغ من العمر 42 عامًا، والذي لم يُكشف عن هويته، يخضع للمحاكمة.

أثارت الجريمة غضبًا شعبيًا وسلّطت الضوء على ارتفاع معدل جرائم العنف والقتل ضد النساء في جنوب أفريقيا، كما أطلقت العديد من النساء حملة على الإنترنت تدعى AmINext، بالإضافة خروج الكثيرات في تظاهرات مندّدة بالواقعة على مدار الشهر الماضي.

وعن لفتة ميغان، قالت سيليست فورتوين، وهي سيدة تعيش بالقرب من مكتب البريد: "إنها لفتة خاصة للغاية تُعبّر عن تفهمها لما حدث هنا، فهي تعلم أنه لا يجب أن ننسى أن فتاة كان تتمتع بالكثير من الإمكانيات، فقدت حياتها، وأنه علينا فعل شيء لوقف العنف ضد النساء والأطفال، فهي امرأة، وأنا متأكدة من أنها تفهم ما نشعر به نحن النساء".

وقالت آليا جاكوبس 17 عامًا: "زيارتها وإبداء دعمها دون تكلُّف وأي شكل من الدعايا، يعني الكثير لنا".

وتأتي لفتة ميغان، بعدما شوهد الأمير هاري أمس الجمعة برفقة ضحية أحد حقول الألغام في "أنغولا"، وهي نفس الضحية التي ظهرت برفقة الأميرة ديانا في صورة مؤثرة، قبل 22 عامًا.

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