أحمد عاصم يكشف أن تقنية الحقن المجهري تعتبر هي الأشهر في عالم علاج العقم

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن تقنية الحقن المجهري تعتبر هي الأشهر في عالم علاج العقم عند الزوجين، خاصةً بعد خضوعهم للعديد من التقنيات الأخرى والمحاولات والأدوية التي باءت جميعها بالفشل، فهناك عدة مشاكل عند الزوجين يتوقف عليها استخدام الحقن المجهري كوسيلة لحلها يأتي أبرزها وجود ضعف أو انخفاض في عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل، وكذلك عدم وجود القدرة على اختراق البويضة من جانب الحيوانات المنوية، بعدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي المقذوف لدى الرجل. وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، أن علامات نجاح الحقن المجهرى قبل التحليل تظهر غالبا بعد اسبوعين من اجراء الحقن المجهري، وهذه العلامات ربما تشير الي حدوث الحمل و بالتالي نجاح عملية الحقن المجهري. وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، أنه لا تختلف تلك العلامات والأعراض عن أعراض الحمل العادية التي تحدث لأي سيدة خلال أشهر الحمل الأولي، و لكن تلك العلامات لايمكن الاعتداد بها كدليل نهائي علي نجاح عملية الحقن المجهري واكتمال الحمل، بل يجب الانتظار لمدة أسبوعين من تاريخ اجراء زرع الأجنة واجراء تحليل الحمل للتأكد من حدوثه. وأشار أحمد عاصم الملا، يمكن تفهم صعوبة الحالة التي تصيب الزوجين من بسبب الانتظار و الترقب، ولكن يجب أن تبتعد الأم عن التوتر تماما ويتحلي الزوجين بالصبر خلال هذه المرحلة الصعبة وينبغي التنويه أيضا الي أن نجاح الحقن المجهري لا يقاس بمجرد حدوث الحمل، ولكن غالبا ما يقيس الزوجان النجاح بولادة الطفل السليم.

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