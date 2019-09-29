شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى له.. أمراض القلب السبب الرئيسى لوفيات النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 29 سبتمبر هو يوم القلب العالمي، حيث تعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفيات الإناث، وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بأمراض القلب يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة بنفس القدر على الرجال أيضًا، إلا أنه أكثر خطورة على النساء .

وأشار تقرير موقع " thehealthsite" إلى أن بعض الأعراض وعلامات المرض قد لا تكون واضحة على الفور، ويمكن لهذه الأعراض أن تكون خاطئة فى بعض الحالات الصحية الأخرى.

في بعض الأحيان ، تكون المرأة موضع لوم لعدم الانتباه إلى مؤشرات اضطراب القلب على الرغم من أن جسدها يرسل إشارات لنفسه.ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، إلا أن أكثر من 75 % من النساء الشابات لا تقلق كثيرًا أو لا تقلق على الإطلاق بشأن الإصابة بأمراض القلب، وقد تتخذ بعضهن إجراءات للحفاظ على صحتهن، مثل زيارة الطبيب أو ممارسة الرياضة أو محاولة تخفيف التوتر.

عوامل الخطر لأمراض القلب عند النساء

مستويات الكولسترول المرتفعة وضغط الدم غير المنضبط والسمنة هي عوامل الخطر الطبيعية لأمراض القلب، ولكن بالنسبة للنساء هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تؤدي أيضًا إلى مشاكل في القلب منها :

داء السكري

إذا كنت امرأة مصابة بداء السكرى، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، أيضا المشاكل العقلية مثل الإجهاد والاكتئاب لها تأثير سلبى على قلب المرأة أكثر من الرجل.

الضغط العصبى

المرأة التى تعاني من الاكتئاب أكثر عرضة للبقاء للدخول فى نمط حياة غير صح، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وفشل القلب، وفي بعض الأحيان قد يؤدى الإجهاد الحاد إلى فشل عضلات القلب المؤقتة.

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التدخين

أكبر عامل خطر في المرأة هو التدخين، فهذا الأمر له تأثير سلبي على صحة قلب الرجل أيضًا، لكن بالنسبة للمرأة يرتفع الخطر مرات عديدة.

سن اليأس

انقطاع الطمث يعد عامل خطر كبير في النساء ، حيث تشهد هذه الفترة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في جسم المرأة، وفقا لكثير من الخبراء هذا وحده مسئول عن تطور أمراض القلب والأوعية الدموية في الأوعية الدموية الأصغر.

الحمل

قد تصاب المرأة بارتفاع ضغط الدم الحملي وتسمم الحمل أثناء الحمل، كما لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

علاج سرطان الثدي

تتضمن علاجات سرطان الثدي استخدام أدوية العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وهذه الإجراءات العلاجية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

الأمراض الالتهابية

الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال والنساء، لكن الخطر أكبر بالنسبة للنساء.