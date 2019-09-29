شكرا لقرائتكم خبر عن دعامات الذكورة لا تعيب الرجل ولا يمكن للزوجة كشفها.. الدكتور أحمد عادل يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكرة تركيب دعامات الذكورة أمر قد يشعر الرجل بنوع من الخجل والإحراج، خاصة إذا تم اكتشافه من جانب الزوجة، لأن إقامة العلاقة الحميمة تعني بمثابة شعور الرجل برجولته، ولكن الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، ينفي ذلك تماماً مؤكداً في التقرير التالي إن دعامات الذكورة لا يمكن أن تعيب الرجل أو تؤثر سلباً على شعوره برجولته.

وأكد الدكتور أحمد عادل إن دعامات الذكورة تشبه دعامات القلب التي يتم تركيبها في القلب لكي يعمل بكفاءة، ونفس الأمر بالنسبة لدعامات الذكورة، فهي لا يمكنها أن تعيب الرجل في شيء أو تؤثر سلبياً على شعوره برجولته، لاسيما أنها تعزز شعور الرجولة لديه عندما يتم إقامة علاقة حميمية كاملة بشكل طبيعي.



5 مميزات لتركيب دعامات الذكورة

وأشار إلى أن معظم الرجال يخشون من تركيب دعامات الذكورة حتى لا تكتشفها زوجاتهم ولكن أنا أؤكد لهم إن الزوجة لا يمكنها تماماً التعرف على وجود الدعامة إلا إذا قام زوجها بنفسه بإخبارها بذلك، وانا ارى إن هذا أمر طبيعي ولا يعيبه في شيء.



3 معايير للأمان يجب توافرها عند تركيب دعامات الذكورة

وفي الإطار ذاته أكد إن عملية دعامات الذكورة هي عملية بسيطة للغاية تستغرق من ساعة على الأكثر وبعدها يخرج المريض في نفس اليوم ويمارس حياته الطبيعية بعد يوم أو يومين من إجراؤها فيمكنه النزول إلي عمله ومعاوده نشاطه اليومي.

واشار الدكتور أحمد عادل إلي إن دعامات الذكورة لها مقاسات مختلفة ولها أنواع مختلفة والطبيب وحده هو الذي يحدد المقاس والنوع المناسب لكل مريض.

وشدد على إن عمليات دعامات الذكورة تحتاج الي درجة من الامان عالية للغاية حيث يتم إدخال جسم غريب في الجسم فانا احتاج من الجسم خلال مدة قليلة ان يتقبله، فلابد ان تكون درجة تعقيم الادوات المستخدمة عالية ومن هنا يكمن اختيار المستشفى التي ستجرى بها الجراحة، والتي تتوافر بها اماكن متخصصة في اجراء تلك العمليات وليست اي مستشفى.

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