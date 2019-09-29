شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على لقاح لعلاج الجدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها على لقاح جديد ضد مرض الجدري والجديري، بين البالغين الذين تصل أعمارهم إلى 18 عاما وأكثر، ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ويحتوى لقاح «جينوس»، الذي يتم إعطاؤه على جرعتين كل أربعة أسابيع، على لقاح معدل، وهو شكل من أشكال فيروس اللقاح يرتبط ارتباطا وثيقًا بفيروسات الجدري أو جديري القرود، ولكنه أقل ضررًا.

وقد استندت الموافقة على المصل على بيانات من دراسة سريرية تقارن الاستجابة المناعية لـ400 من البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا)، والذين تلقوا جرعتين من المصل لمدة 28 يومًا أو جرعة واحدة من ACAM2000.. وأشارت النتائج إلى فاعلية المصل بنسبة تصل إلى 78% في الوقاية من الجدرى والجديرى بصورة فعالية، مقارنة بالأمصال الأخرى.