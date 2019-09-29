العراقيات النازحات ضحايا للعنف والاغتصاب داخل المخيمات والبرلمان يُطالب بعودتهن

أقر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس السبت، بضرورة وضع خطة لإعادة جميع النساء في مخيمات النزوح لمنازلهن، بسبب تعرضهن للعنف.مشيرا الى انهن سيدخلن السنة الخامسة ومازلن في العراء.

واعترف الحلبوسي في كلمة له خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، بأن هناك عنفا تتعرض له المرأة العراقية بمخيمات النزوح.

بدورها، كشفت النائبة انتصار الجبوري، عن حصيلة المفقودين من نينوى، إثر الأحداث التي أعقبت 2014.وأوضحت ، أن أكثر من 6 آلاف شخص مفقود من محافظة نينوى، ومركزها الموصل.

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وأكدت الجبوري، على أنه لم يتم التوصل إلى أي من المفقودين حتى الآن، كما لم تتخذ أية من الإجراءات اللازمة لمعرفة مصيرهم من قبل الجهات المعنية.

وكشفت منظمة معنية بمجال حقوق المرأة في العراق، في وقت سابق عن تعرض نساء هاربات من المناطق التي وقعت تحت الحرب في شمال البلاد، لتحرش وعنف جنسي واغتصاب داخل المخيمات المخصصة للنازحين.

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