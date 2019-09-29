استشاري أمراض عصبية يؤكد أن الاكتئاب يصاحبه أعراض جسدية ويكشف طرق علاجه

أكد الدكتور حسام عمارة، إستشارى الأمراض النفسية والعصبية، أن الاكتئاب لابد أن يصاحبه أعراض جسدية، ولا تقتصر هذه الأعراض على مكان معين في الجسم بل تظهر في أكثر من مكان، ولا يصاب بها الشخص دفعة واحدة، بل يظهر بعضها ثم يختفي ويظهر عرض آخر ويختفي. وأضاف أن الأعراض النفسية التي تصاحب الاكتئاب هي التي تؤدي لظهور الأعراض الجسدية، ويُسمى ذلك ارتداد العدوان للداخل، وتستمر هذه الأعراض حتى يشفى المريض من الاكتئاب. وقال الدكتور حسام عمارة، إنه يوجد أكثر من نوع للاكتئاب، منها الاكتئاب التفاعلي، ويصاب به الشخص بعد التعرض لحادث مؤلم أو صدمة عنيفة كوفاة شخص عزيز مثلا، والاكتئاب الكيميائي، ويحدث بسبب تغيرات في كيمياء المخ ويصاحب هذا النوع أعراض نفسية وجسدية أيضا، ويندرج تحته أكثر من نوع، منها الاكتئاب المبتسم، ويحاول المصاب به التماسك وإخفاء مشاعر الحزن والكآبة. أقرأ أيضاً : دراسة تؤكد النساء في منتصف العمر أكثر عرضة للاكتئاب والقلق وأضاف الدكتور حسام عمارة، أن الأعراض الجسدية للاكتئاب لا تتطلب علاج منفصل بحد ذاته، لأنها تزول بعلاج السبب، وهو الاكتئاب، ويحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي، كمضادات الاكتئاب، لأنها مسكنة للألم ومضادة للتقلصات ومهدئة ومضادة للاكتئاب، بجانب العلاج النفسي الذي يعتمد على وسيلة علاجية أساسية تُسمى العلاج بالكلمة، أي تعتمد في الأساس على التحاور بين الطبيب المعالج والمريض، كما أن العلاج الدوائي غالبا ما يتم اللجوء إليه في حالات الاكتئاب الشديدة فقط. وأشار إلي أن الاكتئاب مرض اكتشف قديمًا، يصيب الناس في جميع الأعمار، لذلك فإنه من المتوقَع ظهور أنواع عديدة له، تختلف من حيث الأسباب وبعض الأعراض والفئة العمرية وطرق علاج الاكتئاب النفسي لكل نوع.

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