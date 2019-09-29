شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : الصداقات الوثيقة تزيد من معدلات الثقة فى النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي الثقة القوية بأنفسهم يطورون باستمرار صداقات عميقة وداعمة.

وقالت مؤلفة الدراسة ميشيل هاريس، وهي في جامعة تكساس - في بيان صحفي للجمعية الأمريكية للطب النفسي - إن احترام الذات والصداقة يعزز كل منهما الآخر.

يأتي هذا الاستنتاج من مراجعة 52 دراسة بحثت تأثير احترام الذات والصداقات بين أكثر من 47 ألف رجل وإمرأة. أجريت الدراسات بين عامي 1992 و 2016 ، عبر مجموعة واسعة من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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ووجد الفريق أن ضعف احترام الذات أدى إلى تقويض قدرة الفرد على تطوير روابط اجتماعية قوية، ويبدو أن الصداقات الضعيفة تقوض إحساس المرء باحترام الذات.

وقال معدو الدراسة إن الآباء والأمهات الذين غرسوا احترامًا قويًا لأنفسهم في أطفالهم ربما يساعدونهم في تنمية صداقات صحية في وقت لاحق. وفي المقابل، ينتهي الأمر بمثل هذه الصداقات إلى تعزيز احترام الذات.