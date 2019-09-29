شكرا لقرائتكم خبر عن التخسيس بالطاقة الحيوية يقضي على الخلايا الدهنية تماماً.. استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يحلم بالجسم الرشيق والصحة الجيدة.. وكثيرون يدخلون في العديد من التجارب لإنقاص وزنهم ولكن في النهاية تفشل، ولكن جراند ماستر لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، كشفت عن أسباب فشل تلك التجارب، ومميزات التخسيس بالطاقة الحيوية.

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ ”الخليج 365” إنه عندما يسير أي شخص على حمية غذائية فالخلايا الدهنية تقل حجمها ولكنها لن تتلاشى بدليل أنه عند إيقاف تلك الحمية يعود الإنسان لوزنه كما كان، أما التخسيس بالطاقة الحيوية فهو يختلف تماما لأنه يقضي تماما على الخلايا الدهنية ويتم حرقها عبر جلسات التخسيس، لذا من الصعب أن يعود الشخص الذي قام بالتخسيس بالطاقة الحيوية لوزنه الزائد مرة اخرى، إلا إذا قام ببناء خلايا دهنية مرة اخرى جديدة بتناول الطعام الخاطئ والذي يحتوي على دهون بنسبة كبيرة.

وأكدت إن الطاقة الحيوية من أكثر الأشياء التي تساعد على التخسيس، ولدينا العديد من الحالات التي قامت بالفعل بتجربة التخسيس بالطاقة الحيوية وهناك من خسر بالطاقة الحيوية 30 و 40 كيلو جرام ولدينا العديد من الصور التي تثبت ذلك سواء على صفحتنا على مواقع التواصل الإجتماعي أو اليوتيوب.



حالة استطاعت انقاص وزنها بالطاقة الحيوية

وأشارت جراند ماستر لبنى أحمد إن تكنيك التخسيس بالطاقة الحيوية يعتمد على استخدام الألوان ونقوم بغلق أو تدبيس المعدة عن بعد، حتى لو كنت في دولة اخرى فقط سنحتاج الي صورة من الأمام والخلف والجانبين، بدون ظهور الرأس، ويتم تثبيت الملابس وكل اسبوع نقوم بتكرار هذه الصور بنفس الملابس حتى نرى التأثير القوي لجلسات الطاقة الحيوية.



6 خطوات للتخسيس بالطاقة الحيوية

وأعلنت أنها تقوم بإعطاء المريض نظام غذائي معتدل وليس حمية غذائية، وأحرص دائما على أن يكون المريض يتناول الطعام باستمرار وبدون تحديد كمية للطعام، ولكن يتم إدخال هذا الطعام بطريقة معينة وبنوعيات محددة تعطي للجسم صدمة وتجعله يقوم بالحرق بشكل أكبر، لافتة أنها كمعالجة طاقة تقوم بغلق وتدبيس المعدة والقولون باستخدام ألوان معينة، تعطي نفس نتائج تدبيس المعدة، حتى الآثار الجانبية لها من شعور بالغثيان إذا قام المريض بتناول طعام زائد عن الحد.



4 مميزات للتخسيس بالطاقة الحيوية

وفي السياق ذاته أوضحت أنه خلال جلسة التخسيس بالطاقة الحيوية يرتدي المريض بعض الأحجار الكريمة والتي تساعد على زيادة نسبة الحرق في الجسم، لأنه ثبت علميا إن الأحجار الكريمة بها طاقة عالية جدا تساعد على حرق الدهون في الجسم، حيث يتم برمجة بعض الأحجار الكريمة المخصصة للحرق، وبعد انتهاء الجلسة وحرق الدهون الداخلية والخارجية يشعر المريض بأنه قام بإنجاز عظيم، وبعدها يشعر بأنه لا يجوع، وإن جسمه أصبح منحوتاً.

وأكدت إن التخسيس بالطاقة الحيوية يعمل على نحت القوام وليس تخسيس الجسم بشكل عام، فهناك كثيرون يشتكون من زيادة الوزن في الأرداف أو في البطن، لكن التخسيس بالطاقة الحيوية يقضي على ذلك تماما، لافتة إن الطاقة الحيوية والأحجار الكريمة مجال واسع للغاية، والتخسيس والتجميل من أكثر المجالات تأثراً بالطاقة الحيوية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر لبنى أحمد عبر "فيس بوك":

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