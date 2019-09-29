طفلكِ يعاني من حساسيّة البيض؟...إليكِ كيف تتعاملين معها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ البيض من أشهر الأطعمة التي تُسَبِّب حساسيّة للأطفال، وعادةً ما تبدأ أعراض حساسيّة البيض في الظهور خلال مدة تتراوح ما بين بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد تناول البيض أو الأطعمة التي تحتوي على بيض. وتتفاوت تلك الأعراض بين خفيفة وشديدة، وربما تصل في بعض الأحيان إلى حدوث حساسية مفرطة في حالات نادرة.

الأعراض

- التهابات بالبشرة أو قشعريرة

- احتقان بالأنف، سيلان بالأنف وعطس

- تقلصات، غثيان وقيء

- أعراض مرتبطة بداء الربو مثل السّعال، الصّفير، ضيق الصّدر أو ضيق التّنفّس

الحساسيّة المفرطة

يمكن أنْ تتسبب ردود فعل الحساسيّة الحادّة إلى الإصابة بحساسية مفرطة، تلك الحالة الطارئة التي تشكّل خطرًا على الصّحّة، وتتطلّب زيارة عاجلة لطبيب متخصّص، لكي يحدّد نوعية الأدوية أو العلاجات المفترض اتّباعها في هكذا حالة، ومن ضمن أعراضها:

- انقباض الشّعب الهوائيّة

- تشنّجات وآلام في البطن

- سرعة النبض

- الشّعور بصدمة مع انخفاض حادّ بضغط الدّم يشعر به الأشخاص في صورة دُوار أو فقدان للوعي

Advertisements

الأسباب

يتسبب الإفراط في ردّ فعل الجهاز المناعي في حدوث حساسية غذائيةٍ، وبالنسبة لحساسية البيض، فإنَّ الجهاز المناعي يخطئ في التّعرّف على بعض أنواع بروتينات البيض ويعتبرها ضارةً، فضلاً عن أنَّ بياض وصفار البيض يحتويان على بروتينات يمكنها أنْ تتسبّب في الإصابة بالحساسيّة، لكنّ الحساسيّة تجاه بياض البيض هي الأكثر شيوعًا، وواردٌ أنْ يصاب الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا من أمّهاتهم بردّ فعل تجاه بروتينات البيض في حليب الأم إنْ كانت تتناول بيض.

المضاعفات

- الحساسيّة تجاه أطعمة أخرى مثل الحليب، الصويا أو الفول السّودانيّ.

- الحساسيّة تجاه وبر الحيوانات الأليفة، عث الغبار أو لقاح العشب.

- ردود فعل حساسية الجلد مثل التهاب الجلد التأتبي.

- الربو، الذي يزيد بدوره خطر حدوث الحساسية الشديدة للبيض، أو غيره من الأطعمة.

استشارة الطبيب

في كلّ الحالات، يُنصَح بزيارة الطبيب والرجوع إليه بكافة التفاصيل، وطرح عليه ما يثير قلقكِ أو يشغل بالكِ بخصوص وضعيّة طفلكِ والحساسية التي أصيب بها جراء تناوله بيض أو أي أطعمة أخرى تحتوي على بيض، ومن بعدها سيكون بمقدور الطبيب طلب بعض الفحوصات للتشخيص ووصف العلاج على أساس سليم.

ولكِ أنْ تعلمي سيّدتي أنّ هناك أطعمة يدخل البيض في تركيبها مثل المارشيملو، المايونيز، حلوي المارينج، السلع المخبوزة، الأطعمة المخبوزة، حلوى المرزبانية(لوز وسكر)، كريمة الفروستنج، اللحوم المصنّعة، كرات اللّحم والكعك المملّح الجافّ.