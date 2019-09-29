تركيات يتجمهرن لمنع أعمال العنف ضدهن مرددين "أوقفوا قتل النساء"

تظاهر حشد من النساء، السبت، في مدينة اسطنبول التركية احتجاجًا على أعمال عنف تستهدف النساء ونددن بموقف سلطات النظام التركي السلبي تجاه حقوقهن.وذكرت وكالة فرانس برس، أن المتظاهرات سرن في حي كاديكوي بالقسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات مثل: "أوقفوا قتل النساء" و"لا تتفرجوا على هذا العنف.. إفعلوا شيئا لوقفه".

وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده. كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018، بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.

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وتواجه حكومة حزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة للطريقة التي تتعامل فيها مع قضايا المرأة، بما في ذلك الإخفاق في وقف معدلات العنف المرتفعة وضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة.

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