شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية بعد إجراء العمليات الجراحية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اجراء العمليات الجراحية يحتاج الجسم للراحة والاسترخاء مع الاهتمام بتناول الأدوية وتغيير الجرح فى المواعيد المضبوطة والتى يصفها الطبيب حتى لا يتعرض المريض لانتكاسة ومضاعفات تؤثر على صحته.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب اتباعها بعد اجراء العمليات الجراحية وفقا لما ذكره موقع verywellhealth وهى:

1: ينصح المريض دائما بالالتزام بالراحة وعدم بذل أى مجهود أو حمل الاشياء الثقيلة التى تؤثر على الجرح وتسبب النزيف.

2: الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعديها المضبوطة حسب ما يصفها الطبيب، ومنها المسكنات ومضادات الالتهاب والمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية حسب حالة المريض.

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3:تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على التئام الجرح بسرعة وخصوصا الفواكه والخضروات.

4:الاكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على بروتين حيث انها تعمل على تسكين الألم والتئام الجرح نظرا لاحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم ومنها البيض والدجاج.

5:ينصح بالإكثار من تناول منتجات الألبان حيث إنها تساعد عالى تعويض الجسم عن العناصر التى افتقدها.

6:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى وج وب، حيث إنها تساعد على تكوين خلايا الدم الجديدة للجسم.