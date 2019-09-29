كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 10:36 صباحاً - من الطبيعي أن تلاحظ الأم تطور أداء الطفل في الشهر الرابع من نموه سواءً الحركي أو المعرفي. الرضيع يتطور كثيراً خلال الأشهر الأولى من عمره ويكبر بسرعة، ولكن ما هي المهارات التي تظهر على الطفل الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر؟التقت «الخليج 365 نت» بالاستشارية في طب الأسرة الدكتورة «شريفة عبدالله الزهراني»، لتحدثك حول مهارات الطفل في الشهر الرابع...

أداء الطفل في الشهر الرابع

استخدام اليدين

يستخدم اليدين ليكتشف ما حوله، ففي الشهر الرابع يستطيع طفلك الإمساك بالأشياء ونقلها من يد إلى الأخرى، كما يمكنه انتزاع أي شيء من مكانه ووضعه في فمه، لذا حاولي اتخاذ التدابير الوقائية لحماية طفلك.

الجلوس

يستطيع الجلوس ولكن بمساعدتك، يمكنك تدريب طفلك من الشهر الرابع على الجلوس، لأن رقبته أصبحت قوية، فقومي بتسنيده بالمخدات، وهو سوف يتحكم في رقبته.

النوم لساعات أطول

الطفل في هذا العمر يتمكن من النوم طوال الليل تقريباً، فيحصل على حوالي سبع إلى ثماني ساعات من النوم، كما يستطيع أن يرفع رأسه وهو نائم على بطنه.

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يرى من حوله

يراقب الطفل في هذا العمر من حوله من الأشخاص، وخاصة تحركاتهم وكلامهم، كما ينتبه للألوان، الحركة والألعاب وينجذب للألوان الزاهية.

المناغاة

يصدر صغيرك في شهره الرابع بعض الأصوات اللطيفة أو ما يطلق عليه «المناغاة» وسيفرح كثيراً إذا قمت بتكرار ما يقول، كما قد يصدر ضحكات عالية.

كثير الحركة

يكون الطفل أكثر حركة وحيوية ونشاطاً عن ذي قبل، كما يستطيع أن يتدحرج من البطن إلى الظهر، كما سوف تلاحظين التطور العقلي والإدراكي للطفل.