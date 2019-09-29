هل تعلمين ماذا يفعل الجنين في الرحم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 10:36 صباحاً - ربما لا تفكر نساءٌ كثيراتٌ ماذا يفعل الجنين داخل الرحم، ولكن أثبتت الدراسات أن الجنين يقوم بأشياء مذهلة، وهو ما زال داخل رحم أمه. وفي موضوع حول ذلك نشر في مجلة الأطفال الشهيرة «كريانسا» الصادرة في مدينة «ساو بالو»، تم التعرض لبعض النشاطات التي يقوم بها الجنين، وهو داخل رحم أمه، وهي أمور ربما لا يصدق الكثيرون أن الجنين يمكن أن يقوم بها وهو ما زال في طور التكون في الرحم. صدقوا ذلك، فالسلوك الإنساني وغريزة حب البقاء على قيد الحياة تتشكل عند معظم المخلوقات، بما فيها الإنسان، في مرحلة مبكرة جداً داخل الرحم، وإن كانت تصرفات قليلة، لكنها توصف من قبل العلماء بأنها مذهلة. المجلة البرازيلية تطرقت لسبعة تصرفات مذهلة يقوم بها الجنين داخل رحم أمه. ما هي؟

ماذا يفعل الجنين في الرحم؟

يتذوق الطعام الذي تتناولينه

الجنين يتذوق بعض الأطعمة التي تتناولينها، وبخاصة مذاق الحلويات، البصل، الثوم وبعض الأطعمة المقلية.

يفتح عينيه داخل الرحم

الجنين يستطيع فتح عينيه في الرحم عندما يدخل حملك أسبوعه الثامن والعشرين.

الجنين يتبول داخل الرحم

يتبول الجنين داخل الرحم عندما يصل الحمل إلى أسبوعه الثلاثين.

يتنفس داخل الرحم

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يأخذ الجنين حاجته من الأوكسجين عبر الحبل السري. وهذا التنفس يعتبر أيضاً نوعاً من التدريب والتحضير لكي يتنفس بشكل صحيح بعد الولادة.

يبتسم أيضاً

يبتسم الجنين أحياناً كثيرة داخل الرحم في الأسبوع 26 من الحمل.

يبكي

وصفت المجلة بكاء الجنين بأنه حزين جداً ويقطع القلوب، لأنه بكاء صامت يحدث عندما يشعر بالمغص بسبب بعض الأطعمة التي تتناولها الأم، وبخاصة الأطعمة الثقيلة قبل النوم. يبدأ الجنين بالبكاء عندما يدخل الحمل أسبوعه الخامس والعشرين.

يستمع لصوت أمه وللموسيقى

يستمع الجنين إلى صوت أمه وهي تتحدث، وكذلك صوت بعض أنواع الموسيقى المهدئة للأعصاب، لذلك فهو عندما يولد، يميز صوت أمه على الفور.