شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض روماتيزم.. روشتة غذائية عشان تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من الروماتيزم أو التهاب المفاصل وهو من المشاكل المزعجة التى تؤثر على صحة المفاصل والعضلات وهنا يجب المتابعة الدورية مع الطبيب ، مع اتباع نظام غذائى للحفاظ على الصحة وتخفيف الألم، ويقدم الخليج 365 روشتة غذائية لمرضى الروماتيزم وفقا لما ذكره موقع healthline وهى .

1:ينصح بالإكثار من تناول الأسماك، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والاوميجا 3 والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة العضلات والمفاصل ومنها سمك"ماكريل، سلمون، التونة".

2: تناول فول الصويا يعمل على تقوية العظام ويحد من الالتهابات والألم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والفيتامينات .

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3:الإكثار من تناول بعض الفواكه ومنها البرتقال والليمون والجريب فروت التى تساعد على تقليل الالتهاب والألم.

4: ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة العضلات.

5: أثبتت بعض الأبحاث أن تناول القرنبيط يعمل على علاج التهاب المفاصل ويحد من هشاشة العظام.