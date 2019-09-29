6 أسباب مختلفة لانسداد الأمعاء منها التهاب البطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد الأمعاء من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها البعض وقد تسبب ألم شديد فى البطن والإمساك الشديد وعدم القدرة على خروج الغازات وقئ وغثيان، قد يكون سبب انسداد الأمعاء وجود عيوب خلقية او الإصابة ببعض المشاكل . وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب انسداد الأمعاء هى: أسباب انسداد الأمعاء

أسباب انسداد الأمعاء 1: وجود التصاقات فى الأمعاء بعد التعرض لعمليات البطن، مما يسبب انسداد شديد فى الأمعاء. 2: قد يكون انسداد الأمعاء نتيجة وجود أورام حميدة أو خبيثة بالأمعاء. Advertisements 3: وجود عيوب خلقية فى الأمعاء مثل عدم تكون مجرى الماء خلال جزء من الأمعاء. 4: وجود التهابات فى البطن مثل قرحة المعدة أو التهاب البنكرياس والزائدة الدودية. 5: وجود خلل وظيفى فى الأمعاء أدى الى انسدادها. 6: خلل بالأملاح ونقص شديد فى البوتاسيوم يسبب انسداد الأمعاء. ويكون التشخيص عن طريق عدة اختبارات أبرزهم الفحص البدنى وسؤال الطبيب المريض عن الأعراض التى يشعر بها أو عن طريق الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية، وعلى حسب حالة المريض يصف الطبيب العلاج المناسب، لذلك ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات.

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