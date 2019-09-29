شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة لو بتعانى من سيولة الدم والنزيف المتكرر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيولة الدم من المشاكل المزعجة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب التعب والإرهاق الشديد وهى نتيجة خلل فى الصفائح الدموية ، لذلك ينصح المرض بالمتابعة الدورية مع الطبيب مع الاهتمام يتجنب تناول بعض الأطعمة التى تسبب النزيف الشديد وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهى:

1: ينصح مرضى سيولة الدم بتجنب تناول الفلفل ، فهو من الأكلات التى تسبب سيولة الدم والنزيف الشديد.

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2: يجب أن يبتعد مرضى سيولة الدم عن تناول القرفة حيث انها تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تزيد من خطر الإصابة بسيولة الدم.

3: على الرغم أن الزنجبيل يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم إلا أنه يمنع تجلط الدم مما يسبب النزيف لمرضى السيولة لذلك ينصح بتجنب تناوله لمن يعانون من سيولة الدم.

4: ينصح مرضى سيولة الدم بالابتعاد عن تناول الكركم، حيث إنه يسبب سيولة شديدة فى الدم.

وهناك بعض الأكلات المناسبة لمرضى سيولة الدم ومنها الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ك ومنها البروكلى والجرجير والكيوى وفول الصويا، أو الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومنها البرتقال والليمون والفلفل الرومى.