شكرا لقرائتكم خبر عن الافراط في استخدام " الكي بورد " يسبب آلام مستمرة لليد والرسغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بألم فى اليد قد يكون بسبب إصابة حديثة أو الإفراط في الاستخدام، ولكن الشعور بألم مستمرأو متكررعلامة على حالة مرضية تحتاج على استشارة طبية وبعض العلاجات الهامة للتخلص من هذه الأعراض.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"تحتوي اليد والرسغان على العديد من العظام والمفاصل والأنسجة الضامة مثل الأربطة والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية، ويمكن للإصابات في اليد أن تلحق الضرر بهذه الهياكل وتؤدي إلى الألم والتورم والكدمات والأعراض الأخرى.

يمكن أن تشمل الأسباب الشائعة لإصابات اليد ما يلي:

السقوط على اليدين .

ثني الأصابع أو الرسغ إلى الخلف جدًا.

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إجهاد متكرر كما هو الحال في فترات طويلة من الكتابة أوالرفع الثقيل أو ممارسة الرياضة.

كسورالإصبع والخلع هي أنواع شائعة من إصابة اليد، الألم عادة ما يكون مفاجئًا وشديدًا وقد يتطور إلى خفقان أو وجع على مدار عدة أيام.

تسمى إصابات العضلات والأربطة والأوتار بإصابات الأنسجة الرخوة والأشخاص الذين يعانون من إصابات الأنسجة الرخوة لا يحتاجون عادة إلى علاج طبي لكن كمادات الثلج والارتفاع يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتورم، فمن المهم أيضًا وضع اليد أو تثبيتها أثناء تعافيها.

يمكن أن تؤدي الحركات المتكررة أوالإفراط في استخدام اليدين والرسغين إلى أن تصبح العضلات والأوتاروالأعصاب مؤلمة أومتوترة، ينتج هذا النوع من الألم عادة عند القيام بأنشطة متكررة للغاية أو شديدة الشدة لفترات طويلة من الزمن مثل كتابة أو استخدام فأرة الكمبيوتر، رفع العناصر الثقيلة، ممارسة الرياضة

عادةً ما تستجيب إصابات الإفراط في الاستخدام بشكل جيد للراحة والحزم الباردة أو الساخنة والتمدد اللطيف ، وقد يوصي الطبيب أيضًا بالعلاج الطبيعي أو إجراء تعديلات على عادات العمل والتدريب لدى الشخص للمساعدة في منع الإصابة مرة أخرى.