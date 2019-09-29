شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شعرت بآلام المعدة عند التنفس فتش عن السبب واعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بألم في المعدة عند التنفس يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب المحتملة مثل فتق الحجاب الحاجز أوارتجاع المريء، وقد يكون علامة على وجود مشكلة مرضية خطيرة تحتاج إلى تدخل طبى فورى.

ووفقا لموقع"medicalnewstoday"، عندما يتنفس الشخص يضيق الحجاب الحاجز ويسترخي بينما يتحرك الهواء من وإلى الرئتين، والحجاب الحاجز هو عضلة رفيعة كبيرة في أسفل الصدر.

بسبب وضع المعدة أسفل الحجاب الحاجز مباشرة فهو ما يؤدى إلى إمكانية الشعور بألم عند التنفس كما لو كان في المعدة عندما يأتي فعليًا من الحجاب الحاجزأوغيرها من عضلات وأنسجة الصدر القريبة.

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ومن أبرز أسباب الشعور بهذه الحاله هى:

إصابة الحجاب الحاجز بسبب ضربات ثقيلة على الصدر، السعال الحاد، الجراحة.

قد يكون من الصعب على الأطباء تشخيص إصابات الحجاب الحاجز لأنها تحدث غالبًا جنبًا إلى جنب مع إصابات كبيرة أخرى في منطقة البطن والصدر من الممكن أيضًا ألا يصاب الشخص بأعراض إلا بعد أسابيع أو حتى أشهر من حدوث الإصابة.

ونتيجة لأن الحجاب الحاجز يحتاج إلى التحرك باستمرار لدعم التنفس لذلك لا يمكن أن تتعافى الإصابة من خلال الراحة وحدها الأشخاص الذين يعانون من إصابات الحجاب الحاجز عادة ما يحتاجون إلى عملية جراحية لإصلاح الضرر.

من بين الأسباب التى تؤدى إلى الشعور بألم فى المعدة وقت التنفس هى الاصابة بإرتجاع المريء، وهى حالة يتسرب فيها الحمض من المعدة ويتدفق مرة أخرى إلى المريء.أكثر الأعراض شيوعًا في ارتجاع المريء هي حرقة المعدة وهي إحساس مؤلم وحرق يحدث في منتصف الصدر أو البطن.