شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. تعرفى على أبرز 5 أسباب لألم منطقة الحوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من السيدات تشعرن بألم فى منطقة الحوض دون معرفة سبب تلك الحالة، وقد يكون هذا الألم علامة على تقلصات الدورة الشهرية أو الإباضة أو مشكلة في الجهاز الهضمي مثل عدم تحمل الطعام. يمكن أن تتطور أيضًا بسبب مشكلة أكثر خطورة.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" يكون ألم الحوض مؤشراً على حدوث عدوى أو مشكلة في الجهاز التناسلي أو أجهزة أخرى وهو ما يتطلب فحص طبى عاجل لمعرفة السبب وراء هذه الآلام.

أسباب ألم الحوض عند السيدات:

1- آلام الدورة الشهرية والتشنج هي سبب شائع لآلام الحوض لدى النساء، حيث أكدت العديد من الأبحاث أن أكثر من نصف النساء اللائي يعانين من الحيض يشعرن ببعض الألم لمدة 1-2 أيام على الأقل في كل دورة، لأن الرحم ينقبض ويتخلص من البطانة قد يكون الألم مشابهاً للتشنج العضلي أو ألم الضرب.

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2- إذا شعرت المرأة بإحساس مؤلم على أحد جانبي الحوض في منتصف الدورة الشهرية فقد تكون تعاني من ميتشميرز وهى كلمه المانية تعنى فترة الإباضة المؤلمة.

3- التهاب المثانة الخلالي (IC) هو متلازمة المثانة المزمنة التي تسبب آلام الحوض أو المثانة والإلحاح البولي، يمكن أن يسبب التهاب المثانة الخلالي آلام الحوض وأعراضه مثل التبول المؤلم ، والحاجة إلى التبول بشكل متكر.

4- يشير التهاب المثانة إلى وجود عدوى بكتيرية مما يتسبب فى الشعور بألم فى منطقة الحوض.

5- التهاب بطانة الرحم عندما تنمو البطانة أو الأنسجة التي تبطن داخله خارج الرحم، قد يكون التهاب بطانة الرحم مصدرًا لآلام الحوض المزمنة الطويلة الأمد لدى بعض النساء.