مذيعة بريطانية تجري أول اختبار للتنبؤ باحتمال عودة سرطان الجلد

خضعت مذيعة بريطانية شهيرة لأول اختبار طوره علماء جامعة نيوكاسل البريطانية للتبؤ بدرجة سرطان الجلد، وهل هو من النوع الخطير الذي يحتمل عودته مره أخرى بعد الخضوع للعلاج، أم انه من النوع قليل المخاطر.

وبالتزامن مع نشر دراسة علمية عن هذا الاختبار في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، كشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة نيوكاسل، الجمعة، أن المذيعة البريطانية الشهيرة بام رويل، مقدمة البرامج في شبكة ITV Tyne Tees خضعت لهذا الاختبار عام 2016 بعد تشخيص إصابتها بسرطان الجلد لأول مره، وجاءت النتيجة أنه من النوع قليل المخاطر.

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ويبحث هذا الاختبار المسمى بـ AMBLor عن اثنين من المؤشرات الحيوية البروتينية AMBRA1 و loricrin، وعادة ما تكون موجودة في الطبقة العليا من الجلد.

وقال علماء نيوكاسل إن فقدان هذه العلامات في المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد في المرحلة المبكرة يرتبط بالأورام عالية الخطورة، بينما يكون الاحتفاظ بهذه العلامات مؤشر على أورام منخفضة المخاطر.

ومن المتوقع أن يتاح الاختبار في غضون عامين، مما يوفر تطمينًا لمرضى سرطان الجلد، الذي يتزايد في جميع أنحاء العالم ويتم تشخيص 17 ألف مريض كل عام في المملكة المتحدة وحدها.