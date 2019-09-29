الملح يحصد أرواح 3 ملايين في 2017.. ومطالبات بتحذير المستهلكين

طالبت الرابطة العالمية لارتفاع ضغط الدم بضرورة أن تتضمن عبوات الملح المبيعة في الأسواق التجارية عبارات تحذيرية من أضراره، أسوة بما يحدث مع منتجات التبغ، وفق بيان لحالة استهلاك الملح، نشر في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي تقرير عن هذا البيان نشره معهد جورج للصحة العالمية، الجمعة، قال الدكتور نورم كامبل، الرئيس السابق للرابطة العالمية لارتفاع ضغط الدم، أحد كبار المساهمين في إعداده، إن الوقت قد حان لاتباع نهج أكثر تشددا للحد من استهلاك الملح الغذائي.

وتعتبر النظم الغذائية غير الصحية سببًا رئيسيًا للوفاة على مستوى العالم، كما أن استهلاك الملح الزائد هو أكبر الجناة، حيث يُقدر أنه تسبب في أكثر من 3 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم في عام 2017.

وحددت منظمة الصحة العالمية هدفًا للدول لتخفيض استهلاك الملح بنسبة 30% بحلول عام 2025، وتعمل الحكومات وصناعة الأغذية معًا على تقليله في الأغذية المصنعة.

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وقال كامبل: "على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في النظر في مجموعة متنوعة من تدابير الصحة العامة لتشجيع الناس على تناول كميات أقل من الملح، فإننا لسنا على علم بأن أيا من هذه الإجراءات تتضمن وضع ملصقات تحذيرية على عبوات الملح".

ومن جانبه، قال جاكي ويبستر، الباحث بمعهد جورج للصحة العالمية: "تناول الكثير من الملح يزيد من ضغط الدم لدى الناس، والذي يعد أحد أكبر المساهمين في الوفاة المبكرة من السكتة الدماغية وأمراض القلب".

وأوضح ويبستر: "على الرغم من أن معظم الدول اتجهت إلى تخفيض الملح في الأطعمة المصنعة، فإن التحذيرات الصحية على عبوات الملح ستكون وسيلة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لنقل مخاطر الملح إلى مليارات الناس في جميع أنحاء العالم".

ويتفق مع الرأي السابق توم فريدن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريسولف تو سيف لايفز "Resolve to Save Lives"، وهي شركة متخصصة في الاستراتيجيات الحيوية، ويقول: "معظم الناس لا يدركون أن كمية الملح التي يستهلكونها تزيد من ضغط الدم وتؤدي إلى تقصير حياتهم، ويمكن أن تساعد ملصقات التحذير على الأطعمة المعلبة الناس على اتخاذ خيارات صحية".

ويشير إلى أن إضافة ملصقات التحذير إلى جميع عبوات الملح هي طريقة أخرى لجعل الخيار الصحي هو الاختيار السهل.

واقترح الباحثون الصيغة التالية للتحذير: "يمكن أن يسبب الملح الزائد ارتفاع ضغط الدم ويشجع سرطان المعدة".