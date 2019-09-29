7 طرق مهمة للعناية بأسنان طفلك

حذر الدكتور باسم سمير، استشاري طب الأسنان بمصر، الأمهات من إعطاء مصروف كبير لأبنائهم وعدم مراقبة وجباتهم المدرسية جيداً، مؤكداً أن أسنان الأطفال عرضة للتلف أكثر خلال فترة الدراسة، بسبب تناول وجبات بعيدة عن رقابة الأم.



وأكد سمير ضرورة تقليل السكريات في وجبات الطلاب، حرصاً على سلامة أسنانهم، والحرص على غسل الأسنان جيداً بالفرشاة بعد تناول أي سكريات.





ونصح استشاري طب الأسنان بإجراء جلسة الفلورايد في عيادة طبيب الأسنان، حيث تقوي طبقة المينا وتعطيها مناعة ضد التسوس، كما تحمي من حساسية الأسنان، وتقاوم البكتيريا.

وأشار سمير إلى عدد من الطرق للاهتمام بأسنان الأطفال، نستعرضها فيما يلي:

1- الفحص والعلاج الدوري للأسنان.

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2- التقليل من السكريات.





3- مراقبة وجبات الأطفال.

4- تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام.

5- الاهتمام بحشو الأسنان اللبنية.

6- استخدام غسول الفم.

7- تناول بعض الأطعمة مثل البطاطس والطماطم والفاصوليا والشاي الأحمر.