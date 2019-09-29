شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم أن الالتهاب أحد علامات الشفاء من الأمراض؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب هو آلية دفاعية في الجسم يتعرف الجهاز المناعي بها على الخلايا التالفة والمهيجات ومسببات الأمراض ويبدأ عملية الشفاء، عندما يؤثر شيء ضار أو مزعج على جزء من الجسم فهناك استجابة بيولوجية لمحاولة إزالته يمكن أن تكون علامات وأعراض الالتهاب غير مريحة ولكنها تظهر أن الجسم يحاول شفاء نفسه.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عده حقائق عن الالتهاب وهى:

- الالتهاب هو محاولة الجسم لحماية نفسه لإزالة المؤثرات الضارة وبدء عملية الشفاء.

- الالتهاب هو جزء من استجابة الجسم المناعية.

- لن تتمكن العدوى والجروح وأي تلف في الأنسجة من الشفاء دون استجابة التهابية.

Advertisements

- يمكن أن يسبب الالتهاب المزمن في النهاية العديد من الأمراض بما في ذلك بعض أنواع السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو جزء من استجابة الجسم المناعية، وقد يساعد الالتهاب على التئام الجروح ، ولكن يمكن أن يسبب الالتهاب المزمن حالات مثل الربو أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

رد فعلنا الفوري على تورم هو محاولة تقليله ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن الالتهاب هو جزء أساسي من عملية الشفاء.

غالبًا ما تسمى المرحلة الأولى من الالتهاب بالتهيج الذي يصبح التهابًا يتبع الالتهاب إفراز القيح تأتي مرحلة التحبيب بعد ذلك ،ويتم تكوين أنسجة جديدة في الجرح، بدون التهاب ، لن تشفى العدوى والجروح أبدًا.

عندما يولد الشخص تكون بعض الدفاعات الموجودة في الجهاز المناعي موجودة بشكل طبيعي في الجسم هذا هو المعروف باسم المناعة الفطرية، وهى تختلف عن المناعة التكيفية التي نطورها بعد الإصابة أو التطعيم عندما "يتعلم" الجسم لمحاربة عامل معدي محدد.