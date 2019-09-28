شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد"ابن الناظر" مضاعفات مرض السكر خطفت حياة علاء ولى الدين..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أبو صلاح ابن الناظر" كما اشتهر الفنان علاء ولى الدين نجم الكوميديا الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده،عاش فى الدنيا كضيف خفيف وكأنه يعلم أن أيامه فيها قليلة فعبرها كنسمة تمر سريعا ولكنها تترك أثرا طيبا فى النفوس.

علاء ولى الدين ناظر مدرسة الضحك وملاك الفن الطاهر والذى خطفه مرض السكر وحرمنا من موهبته وخفة ظله.

ويقدم ”الخليج 365” معلومات هامة عن مرض السكر الذى أدى الى وفاة نجم الكوميديا علاء ولى الدين، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية داء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أوعندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هوهرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.

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و فرط سكر فى الدم أوارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم السيطرة على داء السكري،ويؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية.

ممكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب، ويزداد خطر تعرض البالغين المصابين بالسكري للنوبات القلبية والسكتات الدماغية ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

ويؤدي ضعف تدفق الدم والاعتلال العصبي في القدمين إلى زيادة احتمالات الإصابة بقرح القدم والعدوى وإلى ضرورة بترالأطراف في نهاية المطاف.