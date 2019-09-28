٧‬ نصائح بسيطة تشجعك على ممارسة الجري

يعد الجري من أفضل أشكال التمرينات الرياضية، حيث يمكن ممارسته في أي مكان كما يحرق سعرات حرارية كثيرة، ومع ذلك، فهو ليس بالأمر السهل خاصة عندما تكون مبتدئا.

ونقلت صحيفة "صن" عن العداءة البريطانية الأوليمبية "جو بافي"، بطلة العالم السابقة، ٧ نصائح بسيطة تضعك على الطريق الصحيح وتشجعك دائما على ممارسة الجري بسهولة، نستعرضها فيما يلي..



1- مشاركة الأسرة





تقول جو إنها تمضي وعائلتها وقتا ممتعا من خلال الخروج معا، وتؤكد أنها فرصة رائعة لتكون نموذجا جيدا للأطفال وتبين لهم أن الرياضة جزء من الحياة النشطة والصحية.

2- تمتع بيوم راحة

يجب الحصول على يوم راحة، والتأكد من حصول جسمك على كمية مناسبة من الكربوهيدرات من أجل التزود بالطاقة، وتقول جو: "أنا أعطي نفسي يوما للراحة، وأتناول البيتزا لأنها عبارة عن مصدر كربوهيدرات رائع ويمكنك دائما وضع أشياء صحية عليها"، وأوضحت: "الأمر كله يتعلق بالتوازن في الحياة".

3- البناء التدريجي

يتزايد وقت الركض تدريجيا ويمكنك محاولة الجري لبضع دقائق، والمشي لبضع دقائق أخرى، ثم الركض لبضع دقائق مجددا لبناء ثقتك تدريجيا، ويجب الركض على أسطح ناعمة لحماية العظام والعضلات والمفاصل.

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4- مزج السرعات

يمكن أن يكون الجري أكثر متعة وإثارة للاهتمام إذا مزجت السرعات، وذكرت جو: "بالنسبة للمبتدئ.. تحتاج فقط إلى الحصول على مجموعة تمرينات أساسية من الركض، ثم عندما تزداد خبرتك يمكن خلط معدل السرعات حيث يمكنك التدريب بقوة أكبر لمدة ١٠ دقائق أو ٢٠ دقيقة، ثم تأخذ بعض الراحة، وتواصل فيما بعد".

5- تحديد هدف طويل الأجل

الجري سيكون أسهل بكثير إذا كان لديك هدف ملموس طويل الأجل تسعى إليه، سواء كان بالنسبة للمسافة التي ستقطعها أو كمحفز لك.





6- اجعلها ممتعة

قبل كل شيء، إذا كنت تريد ممارسة الجري، فيجب أن يكون الأمر متعلقا بالمتعة وليس فقط فقدان الوزن، حاول مشاركة الجري مع أصدقاء يحبون ممارسة الجري مثلك.

7- مواقع جديدة

يجب الحرص على التنوع في الأماكن ومحاولة اختيار المريح منها، والذي يحفزك أكبر خاصة إذا كنت من المبتدئين، ويمكنك اختيار طريق ساحلي أو مليء بالأشجار وابتعد عن حركة المرور المزدحمة.



