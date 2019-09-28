فيديوجراف.. 5 دوافع تحفز ريال مدريد للفوز على أتلتيكو بالدوري الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمتلك ريال مدريد عدة دوافع تحفزه لتحقيق الفوز على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، في المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما، السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويدخل الريال المباراة متصدرا جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.

ويأتي ضمن هذه الدوافع رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ"الميرينجي"، في كسر نحسه أمام الأتلتي، حيث لم يحقق أي فوز عليه خلال آخر 3 مواجهات جمعتهما.

ويسعى الملكي لتعويض هزيمته الكبيرة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد وديا بنتيجة 3-7 منذ نحو شهرين خلال فترة إعداد الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ويطمح ريال مدريد لمصالحة جماهيره بمواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد الخسارة المهينة أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة 0-3، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي (الثلاثاء) في الجولة الثانية من المجموعات.

ويسعى الريال لاستعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ 2017، علما بأنه الفريق الأكثر تتويجا بالليجا برصيد 33 لقبا، بفارق 7 ألقاب عن برشلونة الوصيف.

"العين الرياضية" تستعرض، خلال الفيديوجراف التالي، 5 دوافع تقود ريال مدريد للفوز على أتلتيكو في الدوري الإسباني.