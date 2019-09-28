شكرا لقرائتكم خبر عن " قلبي وقلبك " شعار احتفالات العالم غدا بيوم القلب العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم غدا حسب موقع boldsky باليوم العالمي للقلب، 29 سبتمبرمن كل عام، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، موضحا أن موضوع يوم القلب العالمي لعام 2019 هو "قلبي ، قلبك"، والذي يضمن عدالة صحة القلب للجميع.



اليوم العالمى للقلب

وقال الموقع، يركزالإتحاد العالمي للقلب هذا العام على إنشاء مجتمع عالمي من أبطال القلب، وهم أشخاص من جميع مناحي الحياة، للعيش حياة أطول وأفضل للتوعية بالآتى:

أولا: طهي وتناول الطعام الصحى.

ثانيا: جعل الأطفال والاشخاص البالغين أكثر نشاطًا بدنيًا.

ثالثا:خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

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رابعا: التمتع بقلب صحى بالإمتناع عن التدخين.



الاحتفال بيوم القلب العالمى

يوم القلب العالمي 2019:

جمعية القلب العالمية (WHF)، هي منظمة غير حكومية مقرها في جنيف بسويسرا، يشارك أعضاء الإتحاد العالمي للقلب بنشاط في الإحتفال من أجل نشر معلومات الوفيات المبكرة من أمراض القلب، في هذه الحملة، هناك العديد من المتعاونين مع الاتحاد العالمي للقلب، بما في ذلك العديد من المنظمات الكبرى بمختلف أنحاء العالم.

أهمية اليوم العالمي للقلب..

يوم القلب العالمي يهدف لشن حملة يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام، والنشرات والملصقات المختلفة، من أجل التوعية حول الحفاظ على صحة القلب بين الناس في جميع أنحاء العالم.



امراض القلب

يحذر يوم القلب العالمي الناس في جميع أنحاء العالم بأن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية، وأمراض القلب، هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم الذي يودي بحياة 17.9 مليون شخص كل عام، ويركز أيضًا على الإجراءات التي يمكن للناس اتخاذها للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسيطرة عليها، من خلال التحكم في عوامل الخطر مثل النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتدخين، وما إلى ذلك، والذى يمكن أن يجنب 80% من الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية قرابة نصف الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية، مما يجعلها السبب الأول للوفاة على مستوى العالم.