شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الوجع التي أنهت حياة فتي الشاشة أحمد رمزي..اعرفها في ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز بأدوار الشاب الشقى الوسيم وبخفة ظله، استطاع أن يحصل على العديد من الأدوار فى الافلام الناجحة فى السينما المصرية حتى لقب بـ"فتى الشاشة الأول"، هو الفنان الراحل أحمد رمزى.



فتى الشاشة الاول

كان يهوى التمثيل ويتمنى أن يحصل على أدوار بطولة ورسخت الفكرة فى ذهنه أكثرعندما ربطته علاقة صداقة مع الفنان عمر الشريف، حيث جمعتهم أعمال فنية متعددة ومن أبرز أعماله "أيامنا الحلوة، صراع فى الميناء.



احمد رمزى

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزى حيث توفى أثر اصابته بجلطة دماغية، وفى التقرير التالى نقدم كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية وفقا لما ذكره موقعhealth

الجلطة الدماغية تحدث نتيجة نقص التروية لأغلب أنسجة المخ أو نتيجة تعرض الأوعية الدموية للنزيف أو نقص الاكسجين أو التعرض للضغط النفسى الشديد والاكتئاب، وهنا تظهر بعض الأعراض ومنها "تنميل الوجه، عدم القدرة على تحريك الاطراف، صعوبة فى النطق والكلام، تشويش الرؤية الصداع الشديد والدوخة".

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احمد رمزى وعمر الشريف

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من السكتة الدماغية وهى:

1:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.

2: إنقاص الوزن والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة.

3:يجب على مرضى الضغط تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية.