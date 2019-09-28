السجائر الإلكترونية بالسوق السوداء تحتوى على"مبيد حشرى"يسبب الإختناق سريعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفاة 13 شخص بسبب السجائر الإلكترونية، حيث تم العثورعلى المواد السامة المسببة فى قتل الأشخاص نتيجة تدخين السجائرالإلكترونية، حيث ثبت أن السجائرالالكترونية التى تباع فى السوق السوداء تحتوى على الحشيش، بالاضافة الى سيانيد الهيدروجين السام، وسط حالة من الذعرالصحي بعد حدوث وفيات وأمراض بالرئة نتيجة تدخينها.
السجائر الالكترونية اشكال وانواع
وقالت الصحيفة ، أنه تم اختبار 18خرطوشة تحتوي على مادة THCالسامة، وهو المركب النفسي الرئيسي الموجود في الماريجوانا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخراطيش أو منتجات السجائر الألكترونية التي تم شراؤها من أماكن قانونية، لا تحتوي على المعادن الثقيلة، أو المبيدات الحشرية.
اكتشاف مواد خطرة فى السجائر الالكترونية بالسوق السوداء
وأوضحت الصحيفة أن 13 خرطوش من 15 تم شراؤها من تجار غير مرخصين وجدوا أنها تحتوى على فيتامين E، الذي يسبب تلفاً في الرئة عند استنشاقه ومايكلوبوتان " Myclobutanil"، وهو مبيد حشري، يمكن أن يتحول عند حرقه إلى سيانيد الهيدروجين، وهي مادة كيميائية، تؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين، وتؤدي إلى الإختناق والوفاة في غضون دقائق.
قال مركز السيطرة على الأمراض، إن 805 شخصًا في الولايات المتحدة اصيبوا بأمراض مرتبطة الأبخرة، وأن 13 شخصًا قد توفوا في 10 ولايات ، حيث تم العثور على أقلام حشيش القنب، المشتراة في السوق السوداء لاحتواءه على "سيانيد الهيدروجين".
الوفيات الناتجة عن السجائر الالكترونية
ويأتي هذا في أعقاب أحدث تقرير من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حول عدد كبير من الأمراض المرتبطة بالأبخرة التي اكتسحت الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 13 أمريكيا ومرض أكثر من 800.
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