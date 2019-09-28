شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون كيف يمكن للبكتيريا تفادى المضادات الحيوية بتغير شكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن البكتيريا قد تغير من شكلها مؤقتًا لتجنب اكتشافها بواسطة المضادات الحيوية.

نظر العلماء وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى، في 30 مريضا مسن يعانون من عدوى المسالك البولية المتكررة (UTI)، مثل كولاي أو المكورات العنقودية.



صورة من خبر مقاومة البكتيريا

كل من الجهاز المناعي والمضادات الحيوية عادة ما تدمر البكتيريا عن طريق تحطيم جدار الخلية، لكن الباحثين وجدوا أن البكتيريا اكتشفت العقاقير التي أخذوها وغيرت شكلها على شكل حرف L "على جدار الخلية، تاركة المضادات الحيوية غير قادرة على التعرف عليها، مما يجعلهم أقوياء ويحميهم ولكنه يجعلهم أيضًا مرئيين للغاية، خاصة لجهاز المناعة البشري والمضادات الحيوية مثل البنسلين.

نظر العلماء في عينات بكتيرية تم جمعها من مرضى يتلقون العلاج في مستشفى نيوكاسل فريمان، ثم تعرضت العينات للمضادات الحيوية في المختبر.

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كشفت النتائج - التي نشرت في مجلة " Nature Communications " أن البكتيريا خضعت لـ "تبديل على شكل حرف L" في 29 من أصل 30 مريضاً، جعل هذا الشكل تغيير الخلل واهية وأضعف، ومع ذلك كان البعض أكثر قدرة على البقاء على قيد الحياة.

بمجرد إزالة المضادات الحيوية، قام العلماء بتصوير البكتيريا تعود إلى شكلها الأصلي على مدار 5 ساعات، وتشير الأبحاث السابقة إلى أن البكتيريا تخضع لنفس تبديل L عندما تتعرض لتصدى من قبل الجهاز المناعي.

ومع ذلك ، يبدو أن المضادات الحيوية لها "تأثير عميق" أكثر، حيث يؤكد العلماء أن معظم المرضى الأصحاء سيكونون قادرين على محاربة البكتيريا ذات الشكل L ، ومع ذلك قد يكون كبار السن في خطر.

وتصف منظمة الصحة العالمية هذا أحد أكبر التهديدات التي تهدد الصحة والأمن الغذائي والتنمية في العالم، ويأمل العلماء أن تدفع دراستهم الأطباء إلى التفكير في طرق أخرى لعلاج الالتهابات المتكررة.