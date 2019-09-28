شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكتشفون طفرات جينية ترفع فرص الإصابة بأمراض نادرة بسبب الكلاب والقطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء طفرة جينية تجعل أصحاب الحيوانات الأليفة لديهم رد فعل نادر على لعاب الكلاب، فعلى مدى السنوات العشر الماضية أصيب ستة أشخاص على الأقل بردود فعل شديدة على نوع نادر من البكتيريا تسمى capnocytophaga وهى بكتيريا شائعه وغير ضار في الكلاب ولكن يمكن أن تكون قاتلة للبشر الذين يصابون به.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية"، اكتشف الباحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد نوعًا مختلفًا من الجينات لدى الضحايا، مما يجعل اصحاب الحيوانات الأيفة التى يربونها معهم فى منازلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل طبية حادة من البكتيريا.

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وكان أخر ضحايا هذه البكتيريا الخطيرة شخص أمريكى يدعى جريج مانوفيل 49 عامًا من مدنية ويست بيند ويسكونسن والذى شعر بأعراض تشبه الانفلونزا وكدمات على ذراعيه وساقيه وذهب إلى المستشفى لكن الأطباء أكدوا له أنه مصاب بعدوى دموية من مُمْرِض بكتيري يُدعى capnocytophaga canimorsus"والذى يوجد في لعاب الكلاب والقطط السليمة ولكن يمكن أن يؤدي إلى إصابة البشر الذين يعانون من نقص المناعة، وفقد على أثر الاصابة بتلك العدوى ساقيه وذراعيه وأنفه وشفاهه، وخضع لأكثر من 20 عملية جراحية .





وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، توجد هذه البكتيريا في لعاب الكلاب والقطط الصحية، وكشفت دراسة أن البكتيريا موجودة في 69 % من الكلاب و 54 % من القطط، يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى البشر من خلال العضات ولعق الحيوانات.

رغم أن معظم الناس لن يظهروا أي أعراض إذا أصيبوا بالعدوى ، فقد تبين أنه يسبب مرضًا شديدًا لدى الأشخاص الذين يعانوا من ضعف المناعة .