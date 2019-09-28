"جل التسنين" خطر على طفلك

المنتجات التي تحتوي على السكر تزيد من خطر تسوس الأسنان

حذّرت دراسة جديدة من منتجات "جل التسنين" التي تُستَخدم لتسكين آلام الرضع، وذلك لاحتوائها على مكونات ضارة بصحة الأطفال.

ونقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية عن هيئة الصحة العامة في ويلز أنّها أجرت دراسة على 14 منتجاً معروفاً وتبيّن أنّ اثنين منها يحتويان على سكر مائدة و6 بها مواد كحولية و6 يدخل مخدر "ليدوكايين" في تكوينها.

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى عدم وجود دليل على أنّ هذه المنتجات فعالة فعلياً في الحد من آلام التسنين.

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ووافقت الرابطة البريطانية لطب الأسنان على نتائج هذه الدراسة، وحثت الآباء والأمهات على ضرورة الانتباه للمكونات الموجودة في هذه المنتجات.

وقال معدّو الدراسة إنّ المنتجات التي تحتوي على السكر تزيد من خطر تسوس الأسنان، في حين أن التعرّض للكحول قد يؤدي إلى قلة النوم وربما يكون المسكن ضارا إذا تمَّ امتصاصه بجرعات عالية.

هذه الدراسة تأتي بعدما أعلنت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية البريطانية في ديسمبر/كانون الأول أنّ منتجات التسنين التي تحتوي على المسكن لن تُباع في محلات السوبر ماركت والمتاجر بالشوارع، ولن تكون متاحة إلا من خلال الصيدليات.

وأجرت الجهة المنظمة للأدوية مراجعة وجدت أن المنتجات التي تحتوي على "ليدوكايين" مرتبطة بنسبة من الخطر ولا يوجد ما يؤكد فاعليتها في منع ألم الأسنان.

وبدلاً من ذلك، نصح الأطباء الآباء بتدليك لثة الأطفال أو استخدام الحلقات المطاطية المخصصة للتسنين.