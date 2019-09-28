شكرا لقرائتكم خبر عن لو فى بيتك مريض صرع .. اعرف ازاى تتعامل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الصرع من المشاكل الصحية المزمنة والتى تؤثر على حياة المريض ، فهو عبارة عن خلل فى نقل الكهرباء الموجودة داخل الدماغ مما يتعرض المريض لتشنجات وتقلصات عضلية والشعور بالتعب والإرهاق الشديد، وفى هذه الحالة يجب اتباع بعض النصائح للتعامل مع مريض الصرع وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فهى:

1:ينصح بعدم وضع اليدين أو أصابع اليدين فى فم المريض أثناء تعرضه لنوبة الصرع، مع عدم فتح الفم أووضع أى شئ به.

2:ينصح بمراقبة معدل تنفس المريض ونقله للمستشفى فورا فى حالة وجود أى خلل فى التنفس.

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3:فى حالة تعرض المريض لنوبة صرع ينصح بوضعه علة أحدى جانبيه حتى يسهل تدفق اللعاب من فمه.

4:حاول أن تبعد المريض عن المكان الذى قد يعرضه للخطر أو الخبطات .

5:ينصح بعدم إعطاء المريض أى أدوية أثناء تعرضه لنوبات الصرع حتى لا تعرضه للخطر ولكن استشير الطبيب أولا.

وهناك أسباب مختلفة للإصابة بالصرع ومنها تعرض الدماغ لموجات كهربائية أو الإصابة بالتهاب السحائى أو التهابات الدماغ نقص بعض العناصر بالجسم.