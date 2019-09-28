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ديلى ميل: العلاج الإشعاعى لا يفيد مرضى سرطان البروستاتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة حديثة أن الآلاف من الرجال مرضى سرطان البروستاتا الذين يتلقون العلاج الإشعاعي  يواجهون نفس خطر عودة السرطان خلال خمس سنوات مثل أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

 

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ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية " لم يجد الباحثون أي فائدة في العلاج الإشعاعي بعد الجراحة لإبعاد السرطان ويمكن تجنيب المرضى  العلاج الإشعاعي خاصة وأن فرص عودة المرض هي نفس النتائج بالنسبة للرجال الذين لا يتلقون هذا النوع من العلاج.

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الآلاف من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا قد ينجو من العلاج الإشعاعي القاسي بعد الجراحة، فهذا النوع من العلاج المرهق  يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسلس البول والتعب.

وأكد الباحثين  من مؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust على ضرورة عدم استخدام العلاج الإشعاعي إلا إذا عاد سرطان البروستاتا فى الظهور من جديد بعد إجراء الجراحة وإزالة الورم.

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ويتعرض مرضى سرطان البروستاتا للعلاج الإشعاعي المرهق للغاية حيث يستحم الحوض بأكمله في مادة إشعاعية والهدف من ذلك تدمير الخلايا السرطانية في البروستاتاولكن بالإضافة إلى مهاجمة الخلايا السرطانية  فإن العلاج الإشعاعي يدمر أيضًا الأنسجة السليمة بالجسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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