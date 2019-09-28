4 مشروبات يجب على كل فتاة مصابة بتكيّس المبايض تناولها يوميًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني العديد من السيدات من متلازمة تكيس المبايض، وهي اضطراب هرموني شائع جدًا بين النساء في سن الإنجاب؛ فواحدة من كل 10 سيدات تعاني من هذا المرض.

وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن هناك 4 مشروبات يجب على كل فتاة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض تناولها يوميًا للتخلص من حدة الأعراض المصاحبة لهذه المتلازمة.

عصير صبار الألوفيرا

هو عصير مرطب للغاية ويساعد الجسم على إزالة المواد الكيميائية المتراكمة؛ إذ يختزن الجسم جميع السموم في الأمعاء، وبتناولكِ لكوب يوميًا من عصير الصبار فسينظف ويزيل السموم من الجهاز الهضمي، ويجب عليك تناول عصير صبار الألوفيرا على معدة فارغة كل صباح للتخلص من أعراض متلازمة تكيس المبايض.

خل التفاح

بسبب طبيعته القلوية، فهو يساعد على توازن مستوى الهيدروجين في الجسم ويُحسن عملية الهضم ويزيل أي خُراجات موجودة بالرحم، فيجب عليك مزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ كل صباح.

Advertisements

شاي البابونج

مشورب مهدئ للأعصاب ويُخفض من مستوى القلق الناتج عن الآم متلازمة تكيس المبايض؛ فتناول فنجان من شاي البابونج يساعدك على الاسترخاء وهدوء الأعصاب.

بذور الحلبة

مشروب بذور الحلبة الممزوجة بالماء أفضل مشروب لمن يعانين من متلازمة تكيس المبايض؛ إذ يحافظ على صحة المبيضين وينظم الدورة الشهرية، فكل ما عليك فعله هو نقع بعض بذور الحلبة في الماء وتصفيتها في كوب ويمكنكِ تناوله ساخنًا أو باردًا في الصباح.