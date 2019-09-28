شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أورام القلب.. الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت موقع boldsky أن سرطان القلب هو شكل نادر جدًا من أشكال السرطانات، منها 75 % حميدة "غير سرطانية"، في حين أن الشكل السرطاني، يحدث في حوالي 1 شخص من 2000 شخص.



سرطان القلب

اعراض سرطان القلب

وقالت الصحيفة أن أكثر أنواع السرطان شيوعًا الموجودة في القلب، هو انتشار أو ورم خبيث من الخلايا السرطانية من الأعضاء القريبة مثل الرئة والثدي، تنشأ هذه الحالة عندما تنهار الخلايا السرطانية من الأعضاء المجاورة، وتنتقل إلى القلب عبر مجرى الدم مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان القلب، تُعرف أورام القلب المنتشرة هذه بالأورام الثانوية، وغالبًا ما تكون خبيثة (سرطانية)، موضحة ان هناك 4 أنواع لسرطان القلب.



سرطان القلب الاسباب وعوامل الخطورة

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أعراض سرطان القلب..

يعتمد أعراض سرطان القلب على موقع الورم ونوعه وحجمه، الأعراض الشائعة لسرطان القلب الأساسي هي كما يلي: ضيق التنفس، والإرهاق، عندما يكون الورم في غرفة القلب العلوية، يحدث ألم في الصدر، وضيق بالتنفس، والدوخة، والإغماء، مشيرة إلى أنه عندما يكون الورم في البطين ويمنع الدم من القلب، يكون هناك ضيق فى الاستنشاق، وتعب، وتورم الساقين، عندما يكون الورم في جدار عضلة القلب، تزيد نبضات القلب، والإغماء، والسكتة القلبية عندما يكون الورم داخل عضلة القلب، قد يحدث الشلل والارتباك ومشكلة في التحدث والكتابة عندما ينتشر الورم من القلب وينتشر في شريان الدماغ الصغير.



ما لا تعرفه عن سرطان القلب

عوامل خطر الإصابة بسرطان القلب..

على الرغم من أن السبب الحقيقي لسرطان القلب غير معروف، إلا أن بعض العوامل التي تجعلنا عرضة له هي كما يلي: التدخين، مرض الشريان التاجي، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، سوء أداء جهاز المناعة، متلازمة السرطان الوراثية.

وقال تقرير الموقع، يمكن أن تكون مضاعفات سرطان القلب خطيرة، ومهددة للحياة، وهي كما يلي: انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، أو قصور في القلب، ورم يجعل إيقاع القلب غير منتظم.

طرق التشخيص..

أعراض سرطان القلب شائعة في أمراض القلب الأخرى، وهذا هو السبب فى صعوبة التشخيص لذلك، تعتبر الاختبارات التالية للتشخيص الدقيق للورم القلب الأساسي:

قسطرة القلب، وهواختبار يتم فيه تحديد نوع الورم، رسم القلب الكهربائي، وهو اختبار للكشف عن إيقاعات القلب غير الطبيعية، مخطط القلب، وهو اختبار تجريه الموجات فوق الصوتية للكشف عن حركة القلب وصماماته.